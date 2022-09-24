 

Спрос на аренду в Москве вырос на 35%

24.09.2022, 2:37, Разное
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На столичном рынке арендного жилья начался высокий сезон. С середины августа количество запросов со стороны потенциальных арендаторов выросло на 35%, а предложение, напротив, сократилось на треть.

В первую очередь с рынка исчезают самые доступные квартиры – “однушки” класса “эконом”, на сдачу которых иногда уходит не более одного дня. При этом арендаторы даже с самыми скромными бюджетами ищут именно отдельные квартиры и не соглашаются снимать комнаты.

На фоне восстановившего спроса собственники квартир снова начали повышать ставки – в среднем на 5%. Если активность арендаторов сохранится, в течение осени ставки вырастут еще в пределах 10%. И конечно, тем, кто ищет самые дешевые варианты, больше не приходится рассчитывать на скидки.

Самые высокие ставки аренды действуют в центральных районах Москвы, поэтому в них же сохраняются самые большие объемы предложения. Например, на Пресненский район приходится 12% от всего жилья, сдаваемого в аренду. А доля Хамовников и района Тверской превышает 5%.


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