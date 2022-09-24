Мнение: КПД

По первым двум дням мобилизации можно составить предварительные (конечно, очень предварительные) выводы.

Первое и главное. Система военкоматов работает ровно так, как и должна работать: она выполняет план. Мы не знаем, кстати, какой реальный план спущен, так как сладкие сказки про один процент от мобилизационного резерва уже сейчас органолептическим методом ни разу не похож на этот самый один процент. На моем хуторе под Анапой, где я сейчас, общее население — менее тысячи человек. Численность мужчин, которые как-то подходят в диапазон 20-65 (это с учетом и офицерского состава) — от силы человек 300. И это я навскидку и сильно завышая, в реальности — минус еще человек 50. Только за вчера с хутора забрали 17 человек. Это уже 5 процентов этого мобрезерва – ни разу не процент. И это только второй день. Судя по тому, что пишут в пабликах, примерно такая же история повсеместно по всей стране.

То есть, вывод: военкоматы гонят вал, вообще никак не проводя даже первичный отбор. Военкому важно дать показатель, остальное его не касается, с остальным пусть разбирается руководство (у него голова большая) и следующие звенья мобилизационной системы. Он свою работу выполнил.

Если кто-то думает, что начальство будет думать, что делать с набранным военкомом контингентом и как-то вдумчиво его отсеивать, тот наивен и глуп. Если кто-то считает, что следующие звенья будут исправлять то, что уже успел накосячить военный комендант — тот непроходимо наивен и глуп. Их логика базируется на тех же постулатах: у меня план, все остальные идите в лес. В итоге отсеется, наверное, процентов 10: кто на самом деле совсем никакой, кого успеют вытащить с работы, кого смогут откупить-вытащить родственники-жены-знакомые. Остальные пройдут КМБ и из них сколотят маршевые роты, отправив «на место».

«На месте» их, по всей видимости, рассортируют случайным порядком на две основные группы: одна пойдет на пополнение боевых частей (и плевать, что вам там говорили в телевизоре, здесь тоже план и тоже приказ), из второй будут формировать подразделения. Что хуже, даже сложно сказать. Либо ты необстреляный попадаешь сразу на фронт, но зато в уже существующую часть, где есть хоть какое-то командование, либо в часть сплошь из мобилизованных, где командовать тобой будут такие же мобилизованные офицеры, которые последний раз отдавали команду «Равняйсь» лет тридцать назад. Соответственно, что бой, что простой марш из точки А в точку Б организовать будут не в состоянии.

Уже понятно, что при такой организации первая волна мобилизованных попросту обречена, поэтому за ней должна будет тут же последовать вторая. Ровно по тому же расписанию. Потом — третья. Вот оставшиеся в строю из этих трех волн и составят те самые 300 тысяч, о которых нам говорил Шойгу. Поэтому военкомы и гребут сейчас (и будут грести в следующие волны) с огромным запасом — хорошо, если к новому году удастся эти самые выжившие и оставшиеся в строю 300 тысяч превратить в какое-то подобие военных. Остальные примерно 600-700 тысяч по такой методике — это просто брак мобилизационной системы. Отходы. Утиль.

Когда я еще полгода назад выражал крайнее сомнение, что власть рискнет на мобилизацию, я как раз и имел в виду, что эффективность этой системы (даже если она сумеет отработать хотя бы первую задачу) чудовищно низкая. КПД паровой машины братьев Черепановых по сравнению с машиной мобсистемы – как у звездолёта перед машиной братьев Черепановых. Брак и отходы российской мобилизационной системы невероятно огромны.

Но, по всей видимости, дела настолько плохи, что решено плевать на любые последствия и любую цену. Престиж фюрера выше таких мелочей. В конце концов, если за два предыдущих года безо всяких проблем и последствий для режима убили миллион человек в ходе «пандемии», то кто вообще обратит внимание еще на миллион в ходе боевых действий? Тем более что потерь у нас, как известно, нет.

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