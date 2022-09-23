Вылитый дед: подросшие внуки сгорающего от рака Юдашкина довели народ до слез

Марина Юдашкина, известная

бизнес-леди и руководитель модного дома супруга Валентина Юдашкина, ведет

активную социальную жизнь. В своем блоге она часто выкладывает фотографии со

звездными друзьями. Например, недавно она поделилась совместной фотографией с

Аллой Пугачевой.

Жена модельера любит

и делиться с подписчиками фотографиями своей семьи. Подросшие внуки — частые

гости странички Марины. Этим летом они проводили особенное время в России — жили в гостях у

известных бабушки и дедушки.

Последняя фотография

жены Валентина Юдашкина вызвала настоящий восторг поклонников. Марина

поделилась изображением старших внуков Анатолия и Аркадия. Два широко

улыбающихся мальчика довели народ в комментариях до слез умиления — внешне

подросшие внуки Юдашкина просто вылитый дед. Напомним, что их родила дочь

Валентина и Марины Галина. Девушка замужем за бизнесменом Петром Максаковым, представителем

известной творческой фамилии.

Семья в прошлом

сгорающего от рака Юдашкина всегда поддерживала Валентина. Единственная жена

модельера Марина прошла с ним все этапы карьеры. Возможно, именно счастье в

личной жизни помогло мужчине добиться такого успеха в работе.