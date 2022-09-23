 

Вылитый дед: подросшие внуки сгорающего от рака Юдашкина довели народ до слез

23.09.2022, 22:25, Разное
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Марина Юдашкина, известная
бизнес-леди и руководитель модного дома супруга Валентина Юдашкина, ведет
активную социальную жизнь. В своем блоге она часто выкладывает фотографии со
звездными друзьями. Например, недавно она поделилась совместной фотографией с
Аллой Пугачевой.

Жена модельера любит
и делиться с подписчиками фотографиями своей семьи. Подросшие внуки — частые
гости странички Марины. Этим летом они проводили особенное время в России — жили в гостях у
известных бабушки и дедушки.

Последняя фотография
жены Валентина Юдашкина вызвала настоящий восторг поклонников. Марина
поделилась изображением старших внуков Анатолия и Аркадия. Два широко
улыбающихся мальчика довели народ в комментариях до слез умиления — внешне
подросшие внуки Юдашкина просто вылитый дед. Напомним, что их родила дочь
Валентина и Марины Галина. Девушка замужем за бизнесменом Петром Максаковым, представителем
известной творческой фамилии.

Семья в прошлом
сгорающего от рака Юдашкина всегда поддерживала Валентина. Единственная жена
модельера Марина прошла с ним все этапы карьеры. Возможно, именно счастье в
личной жизни помогло мужчине добиться такого успеха в работе.


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