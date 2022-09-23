Избегайте подводки по ватерлинии и практикуйте простоту: советы по макияжу для чувствительных глаз

Макияж для глаз может доставить немало проблем многим женщинам. По своей природе эта зона на лице чрезвычайно деликатна и требует особого ухода. Многие люди страдают от сверхчувствительности глаз, из-за чего даже нежный дневной макияж может превратиться в настоящую пытку. Но это вовсе не означает, что вам придется навсегда распрощаться с косметикой. Применяя правильные советы и приемы, вы можете исключить слезящиеся и зудящие глаза. Рассмотрим, как наносить косметические средства, если вы боретесь с аллергией и чувствительной кожей.

Причины раздражения глаз при нанесении макияжа

У многих людей со временем развивается чувствительность к макияжу глаз. Такую реакцию на косметику можно списать на контактный дерматит. Он может быть двух типов — аллергическим или раздражающим.

Аллергический контактный дерматит: у вас может быть аллергия на один или несколько ингредиентов, используемых в косметических продуктах. Это запускает вашу иммунную систему и приводит к тому, что ваши глаза становятся зудящими и красными. Другими симптомами этого недуга являются крапивница и отек. Раздражающий контактный дерматит: это состояние развивается со временем при постоянном и чрезмерном воздействии косметических средств. Вот почему вы можете обнаружить, что ваша кожа реагирует на определенные косметические продукты, которые вы использовали в прошлом без каких-либо проблем. Общими симптомами этого недуга являются зуд, жжение и резь в глазах. В тяжелых случаях могут появиться волдыри.

Какие ингредиенты в косметических продуктах могут вызывать аллергические реакции

Тальк: если вы внимательно посмотрите на список ингредиентов любых теней для век, вы увидите, что основным продуктом в них является тальк. Чрезмерное использование талька вокруг глаз может вызвать раздражение. Консерванты: почти все продукты для макияжа содержат консерванты, такие как бронопол или диметикон. Они также могут вызвать раздражение. Красители, используемые в тенях для век, также могут вызывать аллергические реакции. В большинстве случаев отдушки, используемые в косметических средствах, являются основной причиной аллергической реакции.

Ниже приведены несколько советов по макияжу, которым вы можете следовать.

Советы для обладательниц чувствительных глаз

Выбирайте гипоаллергенную косметику. Первое правило при покупке косметических средств — приобретайте гипоаллергенные продукты. Они не содержат ингредиентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию на глазах и вокруг них. Кроме того, вы можете использовать продукты для макияжа без запаха, чтобы уменьшить вероятность раздражения кожи. Кремовые тени для век вместо пудровых теней. Выбирайте кремовые тени для век вместо пудровых, чтобы избежать аллергической реакции. По сути, порошковые продукты содержат тальк, который является известным раздражителем. Измените способ нанесения макияжа глаз. Помимо неправильного выбора косметических продуктов, способ их нанесения также может вызвать раздражение глаз. Использование резких движений при нанесении средств, плохо влияет на кожу век. Следовательно, вашей главной целью должно быть аккуратное нанесение теней. Лучший способ нанесения теней — похлопывающими движениями и их растушевывание без применяя слишком большого давления. Выбирайте качественные кисти. Еще одна причина, которая может вызвать раздражение кожи, это использование грязных кистей и кистей с грубым ворсом. Вместо этого используйте аксессуары для макияжа с мягким ворсом и регулярно мойте их, чтобы свести к минимуму раздражение глаз. Избегайте ватерлинии. Нанесение подводки на ватерлинию подчеркнет красоту ваших глаз и придаст четкости взгляду. Однако, при их чувствительности, лучше не подводить эту область какой-либо подводкой. Но если вам все же нужен четкий взгляд, вы можете нанести лайнер под ватерлинию. Чем меньше, тем лучше. Если у вас чувствительная область век, лучше не использовать слишком много продуктов для макияжа. Например, если вы планируете использовать подводку для глаз, вы можете обойтись без теней. Использование большого количества косметических средств одновременно может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. Забудьте о водостойкой туши. Она содержит вещества с сильными фиксирующими свойствами. Это очень вредно для ваших глаз. Выбирайте натуральное средство, предназначенное для аллергиков. Тушь на основе хны может быть полезна для чувствительных очей.

Всегда носите с собой увлажняющие капли для глаз. Их успокаивающий эффект принесет вам немедленное облегчение.

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Тщательно удаляйте косметические средства

Правильный демакияж в конце дня — одно из самых важных правил, которым вам нужно следовать, чтобы сохранить ваши кожу здоровой. Не ложитесь спать с декоративной косметикой на лице. Используйте хорошее средство для снятия косметики или очищающий бальзам, чтобы аккуратно удалить остатки краски с кожи. Лучше всего смывать ее обезжиренными и без запаха средствами с нейтральным рН, содержащими успокаивающую термальную воду. Также совершайте как можно меньше движений, чтобы дополнительно не раздражать глаза.

Макияж глаз и контактные линз

Правила при ношении контактных линз:

Наносите макияж после их нанесения и смывайте после снятия. Пользуйтесь гипоаллергенной косметикой. Не используйте рассыпчатые тени для век, потому что их частички могут попасть под линзу. Лучше всего подойдут кремообразные тени, однако они не должны содержать перламутра. Не рисуйте линии на внутренней стороне нижнего века, потому что косметика может попадать под линзу. Используйте нежирные лосьоны для снятия макияжа;

При любом раздражении снимите линзы и удалите косметику.

Как успокоить раздражение глаз

Рекомендации:

Удалите макияж мягким лосьоном. Не трите глаза. Закапайте увлажняющие капли в конъюнктивальный мешок. Используйте прохладные компрессы на опухшие веки: термальную воду, чай или ромашку. Нанесите успокаивающий крем на область вокруг глаз.

Если домашние средства не помогают, покраснение, слезотечение или отек сохраняются, обратитесь к врачу.