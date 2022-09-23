 

“Счастливая мама”: разродившаяся Волочкова предъявила свою кроху

23.09.2022, 21:05, Разное
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Бывшая
балерина Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает никаких подробностей
своей личной жизни. В своем микроблоге 46-летняя блондинка то и дело показывает
новых поклонников, домашних животных или просто дорогих друзей. Нередкий гость
публикаций и единственная дочь Волочковой — Ариадна.

Разродившаяся 17 лет назад Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою
дочку Ариадну Волочкову с днем рождения. Чтобы разделить семейный момент с
поклонниками, звезда предъявила свою кроху в разном возрасте, выложив несколько
фотографий: от совсем малышки до взрослой девушки.

“Сегодня день рождения моей доченьки…Неужели этот счастливый день моей
жизни наступил 17 лет назад”, — делится эмоциями звезда.

Анастасия
заметила, что материнство стало главной ролью ее жизни. Бывшая балерина
называет дочь замечательным человеком и считает день рождения ребенка и своим
праздником. “Я очень счастливая мама”, — заканчивает Волочкова.

Подписчики
тепло поздравили звездную маму и пожелали 17-летней наследнице всех благ,
здоровья и счастья. Саму Анастасию Волочкову поклонники в честь праздника щедро
одарили комплиментами.


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