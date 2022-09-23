“Счастливая мама”: разродившаяся Волочкова предъявила свою кроху

Бывшая

балерина Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает никаких подробностей

своей личной жизни. В своем микроблоге 46-летняя блондинка то и дело показывает

новых поклонников, домашних животных или просто дорогих друзей. Нередкий гость

публикаций и единственная дочь Волочковой — Ариадна.

Разродившаяся 17 лет назад Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою

дочку Ариадну Волочкову с днем рождения. Чтобы разделить семейный момент с

поклонниками, звезда предъявила свою кроху в разном возрасте, выложив несколько

фотографий: от совсем малышки до взрослой девушки.

“Сегодня день рождения моей доченьки…Неужели этот счастливый день моей

жизни наступил 17 лет назад”, — делится эмоциями звезда.

Анастасия

заметила, что материнство стало главной ролью ее жизни. Бывшая балерина

называет дочь замечательным человеком и считает день рождения ребенка и своим

праздником. “Я очень счастливая мама”, — заканчивает Волочкова.

Подписчики

тепло поздравили звездную маму и пожелали 17-летней наследнице всех благ,

здоровья и счастья. Саму Анастасию Волочкову поклонники в честь праздника щедро

одарили комплиментами.