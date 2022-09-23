Ни молока, ни овощей — Франции может грозить серьёзный дефицит продуктов из-за цен на газ и летней засухи

Риск остаться без привычных продуктов питания зимой высок во Франции как никогда, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, многие производители молока, сахара и овощных консервов останавливают или сокращают производство из-за высоких цен и возможных отключений электроэнергии, а также неурожая, ставшего следствием летней засухи.



AP

Риск, связанный с продолжением деятельности сельскохозяйственных предприятий во Франции никогда не был так высок, пишет Le Figaro. Учитывая, что летняя засуха и жара, а также российско-украинский конфликт уже сказались на доступности и цене многих продовольственных товаров, в числе которых овощи, масла, горчица и молоко, энергетический кризис сделал производственные цепочки во Франции ещё более уязвимыми, отмечает издание.

После того как цены на электроэнергию и природный газ для французских молочных, сахарных и консервных заводов выросли на 350—380% за год, в пищевой промышленности наметились первые сбои. Во вторник производители молочной продукции предупредили о «крайне высокой угрозе» для бесперебойного получения молока, деятельности молокозаводов и, следовательно, для поставок молочных продуктов французам. Помимо цен на энергоносители, производители опасаются несвоевременных отключений электроэнергии, которые вынудят их выбрасывать молоко из-за невозможности соблюсти санитарные нормы.

Как пишет газета, в последние месяцы некоторые производители молочной продукции «пошли на компромисс» в своём производстве, чтобы приспособиться к растущим расходам на энергоносители. К примеру, расходы на энергию гиганта Lactalis достигли миллиарда евро в год. А счета бретонской группы команий Sill выросли с 2021 года на 800%. По данным Федерации производителей отрасли, некоторые компании отныне отдают предпочтение производству сливочного масла или сухого молока. Что касается сахарных заводов, то опасения по поводу отключений в зимний период побудили производителей начать сбор и переработку свёклы раньше, пожертвовав урожайностью.

Рост цен на энергоносители — не единственный риск, с которым сталкиваются агропромышленники, отмечает издание. Угроза остановки производственных линий также связана с нехваткой товаров, поступающих от фермеров. Конфликт на Украине истощил запасы подсолнечного масла и семян, а беспрецедентная засуха этим летом привела к дефициту на прилавках. К примеру, урожай овощей, выращиваемых в открытом грунте (зелёная фасоль, горох и другие), в этом году снизился на 50%. «Консервные заводы, которые перерабатывают и упаковывают их, сегодня получают только половину необходимого количества овощей», — отмечает глава объединения агропромышленников Доминик Шардж. Некоторые из предприятий уже работают не более трёх дней в неделю. Это заставляет опасаться дефицита в магазинах до следующего сбора урожая в 2023 году.

В последние дни хрупкое равновесие в отрасли пошатнулось ещё сильнее из-за риска срыва поставок удобрений на следующий сезон. Дело в том, что европейские заводы по производству удобрений на 50% остановили работу из-за непомерно высоких цен на газ, поясняет газета.

Чтобы избежать эффекта домино во всей отрасли, многие производители выступают за признание их работы профессией, представляющей общественный интерес, и, следовательно, дающей освобождение от возможных отключений или нормирования электроэнергии этой зимой. Сельхозпроизводители также выступают за скорейший пересмотр критериев энергопотребления, введённого для предприятий до лета.