В парке “Покровское-Стрешнево” появились новые смотровые площадки и набережные

Сохранение

и восстановление городских парков остается одним из ключевых направлений

деятельности властей Москвы. На обширных территориях высаживают зелень,

устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объекты

инфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоны

отдыха.

Сегодня

парки российской столицы становятся масштабными точками притяжения. К примеру,

в парке “Покровское-Стрешнево” появились новые смотровые площадки и

набережные вдоль Иваньковских прудов. Примечательно, что все объекты выдержаны

в едином стиле.

Каскад

из семи Иваньковских прудов – одно из любимых мест отдыха москвичей в парке “Покровское-Стрешнево”.

В скором времени здесь установят лавочки и качели, также специалисты займутся

озеленением общественного пространства.

Кстати,

еще до начала работ в зоне отдыха уже действовали 11 смотровых площадок, однако

их обветшалый вид и разные стили не устраивали местных жителей. Разумеется,

власти города исправили эту ситуацию. Об этом рассказал заместитель

руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

“Требовалось

унифицировать их и привести к единому виду. Смотровые площадки располагались на

Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах. В ходе мероприятий все

они были обновлены, в скором времени на них появится парковая мебель”, –

отметил чиновник.

Кроме

того, на Четвертом Иваньковском пруду организовали новую зону отдыха площадью

более 30 квадратных метров. Еще две площадки появились около Шестого, там скоро

установят лавочки. Настил площадью более 46 квадратов положили на берегу

Седьмого, в планах установить качели.

“На

Первом Иваньковском пруду провели реконструкцию существующего живописного

прогулочного променада, а на Пятом организовали новый. Это набережные на

свайном основании, обустроенные по принципу экотропы. Маршруты проходят вдоль

берега и частично над водой”, — добавил Сергей Мельников.

Для

строительства площадок использовали специальную террасную доску. Специалисты

оборудовали их поручнями, оформив в едином стиле. В поручнях установили

специальные фонари с малым углом рассеивания света.