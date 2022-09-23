 

“Повар Путина” Пригожин: Участвовавший в создании фильма “Лучшие в аду” Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег

23.09.2022, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нагин выступил соавтором фильма Пригожина «Лучшие в аду». Однако сам командир не дожил до презентации кинокартины и погиб, защищая интересы своей родины. По словам бизнесмена, участник спецоперации был выдающимся тактиком и стратегом, а “Лучшие в аду” описывают один из боев с его участием.

“Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп, брал в руки автомат или просто почаще общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой”, —сказал предприниматель в ответ на вопрос журналиста о Нагине. Его слова приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Напомним, 21 сентября компания Aurum Production представила дебютный трейлер фильма Пригожина “Лучшие в аду”, соавтором которого выступил Нагин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.20 / Пропавшего человека нашли в древних Помпеях

02.08.22 / Премьер Саксонии – идея длительной изоляции России абсурдна и опасна

07.09.21 / 8 сентября ЦИК опубликует предварительные результаты голосования в Госдуму

12.07.22 / Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео

22.07.22 / Почему инопланетяне еще не вышли на контакт с нами?

10.06.21 / Bild: Насколько влиятельны тайные дочери Путина?

28.05.21 / Бывший австралийский рок-музыкант и масон рассказал о планах элиты

02.08.22 / Подполковник полиции спас тонувшую жительницу Кургана

06.06.22 / Что вы можете сделать? – Личное мнение

18.01.22 / Мнение: Виновата судебная система

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика