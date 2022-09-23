“Повар Путина” Пригожин: Участвовавший в создании фильма “Лучшие в аду” Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег

Нагин выступил соавтором фильма Пригожина «Лучшие в аду». Однако сам командир не дожил до презентации кинокартины и погиб, защищая интересы своей родины. По словам бизнесмена, участник спецоперации был выдающимся тактиком и стратегом, а “Лучшие в аду” описывают один из боев с его участием.

“Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп, брал в руки автомат или просто почаще общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой”, —сказал предприниматель в ответ на вопрос журналиста о Нагине. Его слова приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Напомним, 21 сентября компания Aurum Production представила дебютный трейлер фильма Пригожина “Лучшие в аду”, соавтором которого выступил Нагин.