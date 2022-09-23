 

В Москве проведут аналог «Поля Чудес» для розыгрыша паспортов РФ среди мигрантов

23.09.2022, 19:33, Разное
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Мэрия Москвы объявила о розыгрыше паспортов России среди мигрантов. Лотерея будет оформлена в виде игры «Поле Чудес», а автором идеи выступил заместитель мэра Максим Ликсутов.

По его словам, он с детства проявлял симпатию к культуре и языку мигрантов из средней Азии, и был всегда возмущен тем, с каким трудом им достается российское гражданство.

«Я не могу выдать всем приезжим по паспорту, но попросить начальство разыгрывать в форме конкурса пару штук в неделю мы можем себе позволить», – цитирует его агентство «Москва».

По задумке чиновника, конкурс должен транслироваться по телевидению, чтобы российские зрители приучались к новым для себя культурным особенностям. Так, вместо стандартных вопросов на эрудицию, в конкурсе будут вопросы о видах фруктов и овощей или способах приготовления плова, а сам конкурс будет проводиться на 16 языках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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