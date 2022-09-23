Платье-свитер, туника на пуговицах или комбинезон: эффектные осенние наряды для модниц больших размеров

Когда-то девушкам с пышными формами приходилось носить лишь бесформенные балахоны. К счастью, сейчас все изменилось. Даже при наличии лишних килограммов есть возможность подобрать стильные вещи, которые помогут отвлечь внимание от несовершенств фигуры. Вот, какими трендовыми изделиями рекомендуется пополнить гардероб текущей осенью.

Платье-свитер

Для создания женственного и элегантного образа рассмотрите вариант платья-свитера. Его можно носить как с колготами, так и с леггинсами в качестве туники. Обращайте внимание на материал изделия: желательно, чтобы он был относительно плотным. Тогда одежда не будет огибать каждую вашу складочку на коже. Сделать живот плоским и подчеркнуть талию можно с помощью поясного ремня.

Туника на пуговицах

Обычно проблемные места — это талия, бока, живот, бедра. Порой достаточно скрыть эти зоны, чтобы выглядеть стройнее. С этой задачей прекрасно справляется туника на пуговицах, прикрывающая паховую зону. Ее можно сочетать с джинсами, брюками, юбками. Изделие прекрасно интегрируется как в офисно-деловой, так и в повседневный стиль в одежде.

Джинсы прямого кроя

Раньше девушки с формами с опаской относились к джинсам. Сейчас стилисты призывают не бояться данного предмета гардероба. Вы не будете выглядеть полнее, если отдадите предпочтение джинсам прямого кроя с высокой талией. С помощью такой посадки удастся обозначить талию, замаскировать складки на бедрах и сделать живот более подтянутым.

Комбинируйте джинсы с блузами, рубашками, футболками и любыми другими кофтами. Только не носите их навыпуск: заправляйте в джинсы, чтобы сделать ноги визуально длиннее. Чтобы казаться еще более стройной, добавьте себе роста с помощью обуви на каблуках.

Кофта с запахом

Вообще любые изделия с запахом помогают сделать декольте более красивым и соблазнительным и выглядеть стройнее. Вот, почему этой осень настоятельно рекомендуется пополнить гардероб кофтами с запахом. Такие вещи хорошо сочетаются с любым вариантом низа, будь то джинсы или юбки.

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Комбинезон

Хотя мужчины не слишком любят данный вид одежды, однако комбинезоны являются трендом текущего года. Сделайте ставку на элегантность, выбрав комбинезон не из денима (которые напоминает строительную униформу), а из трикотажа или хлопка. Широкие штанины, верх с V-образным вырезом, завышенная талия — это тот фасон изделия, в котором ваши лишние килограммы точно не будут видны. Не забудьте дополнить образ стильными аксессуарами в виде сумочки и клатча одного цвета. Отдайте предпочтение элегантной обуви на каблуках.

Свитер с принтом

Пышные формы — это не повод носить все темное и мрачное. Вы вполне можете отдать предпочтение изделиям с принтом. Например, в нынешнем сезоне в моде свитер в клетку. Трендовой является расцветка тренча от Burberry с преобладанием бежевого цвета.

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Вы можете носить такой свитер с любыми брюками и юбками. При желании создайте эффектный комплект, подобрав низ такой же расцветки, что и верх. Учитывайте, что чем мельче будет рисунок — тем стройнее вы будете выглядеть.

Штаны на резинке

Чтобы брюки не стесняли движений, не сдавливали живот, выбирайте изделия большого размера на резинке. По крайней мере, будете чувствовать себя комфортно и удобно. Отдавайте предпочтение штанам свободного кроя. Укороченное изделие комбинируйте с полуботинками.

Платье макси

Есть желание сделать ставку на изысканность и элегантность? Тогда смело пополняйте гардероб платьем макси длины, в пол. Выберите интересный этнический узор, чтобы образ получился самобытным. В платье с разрезом до колена вам будет удобно двигаться и танцевать.

Пиджак с поясом

Обозначив талию, вы сможете приблизиться к идеальной фигуре «песочные часы». Вот, почему рекомендуется включать в образы пояса и поясные ремни. Аксессуар можно надевать прямо на пиджак: получится сдержанный и строгий образ успешной бизнесвумен.