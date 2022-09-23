Мнение: Михеевский надлом

Вчера включил на сон грядущий телевизор, а там как раз старый приятель Михеев у Соловьева! Мы с ним знакомы с начала «нулевых», вместе работали у Бунина, но потом Сергей, у которого с годами невероятно обострился ресентиментный и «антилиберальный» зуд, подался в пропагандисты на телевидение, где его быстро заметил и пригрел Соловьев. Понятно, почему – Михеев это такой «Девол наоборот»: мизантропический «ястреб», но если в основе у Девола все ж некий идеализм и даже, не побоюсь этого слова, гуманизм, то у Михеева – воспаленный патриотизм, и это, конечно, тяжелый случай.

Образование при этом у Михея вполне качественное – философский факультет МГУ. Кто-то поморщится, но извините – ничего лучшего в пределах СНГ все равно нет. Он мой полный ровесник – мы даже родились с разницей менее чем в месяц, однако битвы на идеологических фронтах его изрядно поистрепали, сейчас на него жалко смотреть: седой как лунь! Но надо отдать должное – он типаж савонаролы, проповедника-фанатика, аскет, равнодушен к мирским благам, даже у Соловьева всегда появляется назнамо в чем, в каких-то маминых кофтах, даже я, уж на что не образчик стиля в одежде, и то дивлюсь – как его на эфиры-то пускают?

Так вот вчера наш фанатик «русского величия» и «борьбы с агрессивным Западом» выступает у Соловьева (как всегда одетый черт знает во что) – и я вдруг с веселым изумлением замечаю, что он явно не в своей тарелке! Это наш-то «железный Шурик», то есть тьфу – железный Михей! Ему как раз предложили высказаться «по мобилизации» – и сразу стало понятно: что-то не то. Обычно Михеев сразу яростно бросается с места в карьер, обличает, клеймит, призывает, впадает в огненный сарказм; а тут – еле-еле, никакого напора, мямлит и сбивается через слово… И это – самый лучший и преданный полемист и нукер Соловьева!

Я-то его знаю; и вскоре выясняется причина столь нехарактерного поведения Михея. Ему просто очень, активно не нравится мобилизация, вся, целиком! Беда в том, что сказать об этом прямо он не может: во-первых, на «Телевидении России» нынче такое вообще немыслимо, а во-вторых – как же такую крамолу может произнести ОН, построивший всю свою телекарьеру как борец с крамолой?! Но и просто нести обтекаемые лицемерные фразы «как положено» этот «человек в маминой кофте» тоже не может: как к нему ни относись, но он не комсомолец, он именно мрачный фанатик, человек с дикими, антилиберальными, но все же убеждениями.

В общем, на ТВ состоялся редкий, полный внутреннего драматизма перфоманс – для тех, кто понимает, конечно. Михеев вроде пытался, как всегда, «резать правду-матку» (у него ведь такое амплуа и есть) – но вышел затык. По всей видимости, произошло некое переполнение, «последнее перышко сломало спину верблюда»: Михеев, конечно, фанатик, «прогнивший запад» ненавидит – но он никоим образом не дурак, и он вдруг осознал, что «мобилизация» похоронит режим, после чего «запад» окончательно восторжествует.

С массой оговорок, то и дело ритуально делая шаг назад (видно, как мучительно ему это давалось), Михеев высказал следующее:

– мобилизацию объявили преждевременно, когда еще отнюдь не были исчерпаны иные, более разумные и менее радикальные меры

– есть очевидная угроза, что под мобилизацию станут грести всех подряд, поскольку Указ о ней составлен именно так, что допускает это

– «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы людей использовали как пушечное мясо» (то есть Михеев уверен, что истинная цель мероприятия – именно использовать людей как пушечное мясо»)

– «что за бред – столько уверять, что мобилизации не будет – и тут же объявить мобилизацию?!»

И в конце штатный пропагандист канала «Россия», зам. Самого Соловьева (то есть практически гвардеец) выдал и вовсе крамольное рассуждение, не удержался: смотрите, говорит – у нас же там сейчас 200 тысяч в войсках, так? Ему говорят – так. И мы ведь постоянно им помогаем, волонтеры ездят, деньги и снаряжение по всей России собирают, потому что в войсках всего не хватает – так? Ему говорят –так. Так почему ж, – горестно вопрошает Михеев, – если мы не можем полностью снарядить и экипировать 200 тысяч, которые там сейчас есть – мы должны думать, что откуда-то найдутся средства дополнительно снарядить и экипировать «с нуля» еще дополнительно 300 тысяч??!

Вот так. Даже Михеев сломался. Я всегда подозревал, что человеку умному и с убеждениями, пусть даже вполне людоедскими, вроде бы идеально соответствующими режиму – не место в пропаганде. Режим настолько туп и страшен, что он любого «железного Шурика» перекорежит, надломит и выбросит. И ум здесь – только помеха.

Выгонят скоро Михея с ТВ. Да и правильно – место проклятое.