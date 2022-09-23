Азелаиновая, миндальная и салициловая: 6 кислот в уходе за кожей. Какая из них соответствует нашим потребностям

Индустрия красоты развивается очень быстрыми темпами. Над разработкой средств по уходу за собой трудятся целые научные институты, изобретая все новые способы опередить время и продлить молодость. Особое место в уходе за кожей занимают различные кислоты. С их помощью можно устранять всевозможные кожные проблемы, выравнивать ее тон и устранять морщины. Вот 5 кислот, помогающих в этом.

Койевая кислота

Вы, должно быть, часто слышали об этом типе кислоты. Койевая кислота представляет собой соединение, полученное из нескольких видов грибков, таких как Penicillium, Aspergillus и Acetobacter. Согласно журналу кожной и эстетической хирургии, человеческий организм вырабатывает фермент тирозиназу. Он, в свою очередь, способствует выработке меланина, или пигмента, который делает кожу более темной.

Койевая кислота отвечает за ингибирование производства фермента тирозиназы. Когда его становится достаточно, уровень меланина в коже уменьшается, поэтому она выглядит ярче и светлее. Кислота оказывает заметный антивозрастной эффект. Видимость возрастных пятен и дефектов от солнечных лучей уменьшается, кожа снова выглядит молодой. Также койевая кислота имеет противогрибковые свойства и используется для лечения некоторых грибковых инфекций.

Плюс койевая кислота устраняет бактериальные кожные инфекции. Препараты на ее основе эффективны в лечении мелазмы – кожного потемнения на фоне гормональных всплесков. Обесцвечивание шрамов и рубцов — еще одно полезное действие этой кислоты. Эффект достигается благодаря уменьшению пигментации кожи.

Салициловая кислота

Салициловая кислота относится к группе бета-гидроксикислот (ВНА). Этот тип кислоты известен как один из самых эффективных ингредиентов для лечения акне. Кроме того, это соединение также помогает при очистке пор и в лечении угрей. Так что не удивляйтесь, если салициловую кислоту часто используют в средствах по уходу за жирной и склонной к акне кожей.

Производители разных косметических средств добавляют салициловую кислоту в свои продукты, чтобы усилить антибактериальное и противовоспалительное действие. Если есть проблема с прыщами, кислота быстро «подсушивает» их и ускоряет заживление мелких повреждений. Идет более быстрое отшелушивание отмерших клеток кожи. Применять в чистом виде эту кислоту можно, нанося точечно, только на проблемную область. Все лицо ею протирать нельзя.

Лимонная кислота

Лимонная кислота относится к группе альфа-гидроксикислот (АНА). Этот тип кислоты поступает из различных видов цитрусовых. Соединение может помочь осветлить кожу, устранить темные пятна и свести к минимуму мелкие морщинки. Лимонная кислота часто используется для кожи, склонной к акне.

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С помощью пищевой лимонной кислоты можно проводить процедуру пилинга. На очищенную кожу наносятся гранулы кислоты и слегка растираются. Можно смешать средство с оливковым маслом. После процедуры кожа становится мягкой и эластичной, из нее выводятся токсины, а цвет лица выравнивается.

Миндальная кислота

Другой тип кислоты из группы AHA — миндальная кислота. Благодаря более крупным частицам, эта кислота медленнее проникает в кожу, отшелушивая и очищая ее поверхность. Можно сказать, что миндальная кислота более мягкая и менее раздражающая.

Это означает, что этот тип соединения считается безопасным для чувствительной кожи. Еще одно преимущество миндальной кислоты заключается в том, что она помогает регулировать выделение кожного сала и уменьшает морщины.

Аскорбиновая кислота

Этот тип кислоты также известен как L-аскорбиновая кислота (LAA). Это соединение очень эффективно проникает через кожный барьер. Другие преимущества включают высокое содержание антиоксидантов, стимулирование выработки коллагена, осветление, заживление ран и укрепление тканей кожи. Кислота этого типа ускоряет регенерацию, делает кожу эластичной и упругой.

Важным достоинством аскорбиновой кислоты является защита кожи от ультрафиолета. Он разрушает волокна кожи и в будущем приводит к образованию морщин. Если соединения не хватает в организме, обновление всех тканей замедляется. Аскорбиновая кислота эффективно заживляет раны, даже улучшает состояние сосудов, близлежащих к поверхности кожи.

Азелаиновая кислота

Другой тип кислоты, которая хороша для устранения проблем с акне, — это азелаиновая кислота. Это лучшее противомикробное и противовоспалительное средство, которое эффективно при лечении кожных заболеваний, таких как акне и розацеа. Мало того, эта кислота также может убивать бактерии, вызывающие прыщи.

Она принадлежит к группе дикарбоновых кислот, которые способствуют более быстрому обновлению кожи. Другие преимущества включают уменьшение покраснения, осветление гиперпигментации и очищение пор.

Как правильно использовать кислоты?

Чтобы получить положительный эффект от кислот в сфере косметологии, нужно помнить об осторожности. Да, они способствуют обновлению кожи и ее отшелушиванию, но после процедур она становится тоньше, восприимчивее к солнечным лучам.

Также при слишком частом применении есть риск гиперпигментации. Высокие концентрации кислоты могут привести к химическому ожогу. Поэтому вводить эти ингредиенты в домашние средства по уходу за кожей необходимо постепенно, отслеживая реакцию организма.