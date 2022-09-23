Азелаиновая, миндальная и салициловая: 6 кислот в уходе за кожей. Какая из них соответствует нашим потребностям
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Индустрия красоты развивается очень быстрыми темпами. Над разработкой средств по уходу за собой трудятся целые научные институты, изобретая все новые способы опередить время и продлить молодость. Особое место в уходе за кожей занимают различные кислоты. С их помощью можно устранять всевозможные кожные проблемы, выравнивать ее тон и устранять морщины. Вот 5 кислот, помогающих в этом.
Койевая кислота
Вы, должно быть, часто слышали об этом типе кислоты. Койевая кислота представляет собой соединение, полученное из нескольких видов грибков, таких как Penicillium, Aspergillus и Acetobacter. Согласно журналу кожной и эстетической хирургии, человеческий организм вырабатывает фермент тирозиназу. Он, в свою очередь, способствует выработке меланина, или пигмента, который делает кожу более темной.
Койевая кислота отвечает за ингибирование производства фермента тирозиназы. Когда его становится достаточно, уровень меланина в коже уменьшается, поэтому она выглядит ярче и светлее. Кислота оказывает заметный антивозрастной эффект. Видимость возрастных пятен и дефектов от солнечных лучей уменьшается, кожа снова выглядит молодой. Также койевая кислота имеет противогрибковые свойства и используется для лечения некоторых грибковых инфекций.
Плюс койевая кислота устраняет бактериальные кожные инфекции. Препараты на ее основе эффективны в лечении мелазмы – кожного потемнения на фоне гормональных всплесков. Обесцвечивание шрамов и рубцов — еще одно полезное действие этой кислоты. Эффект достигается благодаря уменьшению пигментации кожи.
Салициловая кислота
Салициловая кислота относится к группе бета-гидроксикислот (ВНА). Этот тип кислоты известен как один из самых эффективных ингредиентов для лечения акне. Кроме того, это соединение также помогает при очистке пор и в лечении угрей. Так что не удивляйтесь, если салициловую кислоту часто используют в средствах по уходу за жирной и склонной к акне кожей.
Производители разных косметических средств добавляют салициловую кислоту в свои продукты, чтобы усилить антибактериальное и противовоспалительное действие. Если есть проблема с прыщами, кислота быстро «подсушивает» их и ускоряет заживление мелких повреждений. Идет более быстрое отшелушивание отмерших клеток кожи. Применять в чистом виде эту кислоту можно, нанося точечно, только на проблемную область. Все лицо ею протирать нельзя.
Лимонная кислота
Лимонная кислота относится к группе альфа-гидроксикислот (АНА). Этот тип кислоты поступает из различных видов цитрусовых. Соединение может помочь осветлить кожу, устранить темные пятна и свести к минимуму мелкие морщинки. Лимонная кислота часто используется для кожи, склонной к акне.
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С помощью пищевой лимонной кислоты можно проводить процедуру пилинга. На очищенную кожу наносятся гранулы кислоты и слегка растираются. Можно смешать средство с оливковым маслом. После процедуры кожа становится мягкой и эластичной, из нее выводятся токсины, а цвет лица выравнивается.
Миндальная кислота
Другой тип кислоты из группы AHA — миндальная кислота. Благодаря более крупным частицам, эта кислота медленнее проникает в кожу, отшелушивая и очищая ее поверхность. Можно сказать, что миндальная кислота более мягкая и менее раздражающая.
Это означает, что этот тип соединения считается безопасным для чувствительной кожи. Еще одно преимущество миндальной кислоты заключается в том, что она помогает регулировать выделение кожного сала и уменьшает морщины.
Аскорбиновая кислота
Этот тип кислоты также известен как L-аскорбиновая кислота (LAA). Это соединение очень эффективно проникает через кожный барьер. Другие преимущества включают высокое содержание антиоксидантов, стимулирование выработки коллагена, осветление, заживление ран и укрепление тканей кожи. Кислота этого типа ускоряет регенерацию, делает кожу эластичной и упругой.
Важным достоинством аскорбиновой кислоты является защита кожи от ультрафиолета. Он разрушает волокна кожи и в будущем приводит к образованию морщин. Если соединения не хватает в организме, обновление всех тканей замедляется. Аскорбиновая кислота эффективно заживляет раны, даже улучшает состояние сосудов, близлежащих к поверхности кожи.
Азелаиновая кислота
Другой тип кислоты, которая хороша для устранения проблем с акне, — это азелаиновая кислота. Это лучшее противомикробное и противовоспалительное средство, которое эффективно при лечении кожных заболеваний, таких как акне и розацеа. Мало того, эта кислота также может убивать бактерии, вызывающие прыщи.
Она принадлежит к группе дикарбоновых кислот, которые способствуют более быстрому обновлению кожи. Другие преимущества включают уменьшение покраснения, осветление гиперпигментации и очищение пор.
Как правильно использовать кислоты?
Чтобы получить положительный эффект от кислот в сфере косметологии, нужно помнить об осторожности. Да, они способствуют обновлению кожи и ее отшелушиванию, но после процедур она становится тоньше, восприимчивее к солнечным лучам.
Также при слишком частом применении есть риск гиперпигментации. Высокие концентрации кислоты могут привести к химическому ожогу. Поэтому вводить эти ингредиенты в домашние средства по уходу за кожей необходимо постепенно, отслеживая реакцию организма.
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