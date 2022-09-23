 

В Восточной Африке используют орехи карите: секреты красоты из разных стран

23.09.2022, 18:00, Разное
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В каждой культуре есть свой набор секретов здоровья и красоты. Давайте посмотрим на средства, которые женщины с разных стран мира используют для ухода за собой. Вы можете начать применять их в повседневной жизни и тоже быстро увидеть результаты.

Корейские женщины используют слизь улитки для гладкости кожи

Стеклянная кожа – это конечная цель корейских женщин, когда дело доходит до совершенствования их ежедневного ухода за лицом. Тем не менее, есть один конкретный ингредиент, который они используют, — это слизь улитки или муцин. Продукт очищает и тонизирует поверхность эпидермиса, удаляя омертвевшие клетки, осветляя и наполняя ее коллагеном для уменьшения морщин.

Панамские женщины пьют чистое какао каждый день

На островах Сан-Блас в Панаме племя куна выпивает пять или более чашек какао в день. Ученые считают, что это может быть секретом их долголетия. Речь не идет о быстрорастворимом какао из продуктового магазина. Этот продукт содержит сахар и добавки.

Имеется в виду необработанное, чистое какао, которое при ежедневном употреблении может снизить риск развития сердечных заболеваний, инсульта и диабета на 10 процентов. Флавоноиды, мощные антиоксиданты в какао, делают напиток эликсиром здоровья сердечно-сосудистой системы. Приготовьте полезный напиток дома, размешав столовую ложку чистого какао-порошка и немного меда в чашке теплого молока.

Японские женщины наносят порошок матча на кожу головы

В дополнение к помощи в снижении веса и укреплении иммунной системы японский порошок зеленого чая матча имеет еще одно полезное применение. Продукт также может помочь очистить кожу головы и волосы и способствовать их росту. Для этого японские женщины наносят от корней до кончиков волос – смесь авокадо, йогурта, кокосового масла, меда и матча.

Мексиканские женщины едят кактус, чтобы увлажнить кожу

Мексиканские кактусы готовят как фирменное блюдо или как основное блюдо на праздниках и собраниях. Однако мексиканцы находят больше применений их сочной мякоти и богатым питательными веществами соку. Их также наносят на лицо для увлажнения и придания сияния. Благодаря содержащимся в них многочисленным витаминам, фитохимическим веществам и полисахаридам, они помогают коже удерживать влагу.

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Китайские женщины используют рисовую воду в качестве очищающего средства для лица

Рисовая вода использовалась в Восточной Азии более 1000 лет в косметических целях. Даже сейчас польза риса ценится женщинами в Китае, когда речь идет о молодом лице и здоровых, блестящих волосах. Его применение безгранично – применяется для ванных процедур, как средство для мытья волос, тоник для лица и солнцезащитный крем.

Гречанки используют оливковое масло

Греция богата оливковыми деревьями и производством оливкового масла. Не удивительно, что греческие женщины включают этот продукт почти во все косметические процедуры и диеты, чтобы способствовать долголетию и здоровой коже. Оливковое масло питает кожу, предотвращая кожные заболевания, вызванные сухостью.

Восточной Африке женщины используют орехи карите

Восточноафриканские женщины используют для красоты и здоровья – масло ши, богатое антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами. С дерева ши собирают орехи карите для производства сырого масла. Этот продукт успокаивает сухую кожу, устраняет прыщи и ожоги, делая ее здоровой и увлажненной.

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Детокс тайских женщин с помощью чая с лемонграссом

Тайские женщины привыкли к различным версиям травяного чая, используемого для похудения и других процедур по уходу за телом. Тем не менее, одним из часто используемых напитков является чай с лемонграссом, который способствует максимальной производительности, отличному сну и снятию стресса. Продукт также помогает поддерживать здоровье полости рта и при вздутии живота.

Индийские женщины употребляют куркуму в пищу и используют ее в качестве косметического средства

Куркума, является одним из наиболее часто используемых ингредиентов в косметике и еде индийских женщин. Она представляет богатую питательными веществами альтернативу синтетическим маскам для лица. Смешайте с ложкой йогурта и столовой ложкой меда и нанести на кожу пасту из куркумы, чтобы придать ей более яркий и сияющий вид.


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