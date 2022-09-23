 

Мнение: О российских “элитах”

23.09.2022, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из переписки с Астерротом:

…Вы, мне кажется, как-то излишне всерьез относитесь к понятию “элита” в применении к российским условиям. Ну, право слово – о какой-такой элите идет речь? Где Вы ее видите? Кто это? Недавний банковский клерк Потанин? Бывший шпик на побегушках Путин? Человек в трениках из уважаемого села по фамилии Кадыров? Все эти люди появились в бувальном смысле “ниоткуда” – и кто поставит хоть ломаный грош на то, что они хотя бы сохранят свое текущее положение в течение ближайших 5-10 лет?

Вы рассматриваете ситуацию в российском обществе так, как будто она устоялась веками. Так, возможно, удобнее – но явно противоречит фактам. Помните, Наполеон как-то посетовал в разговоре об отношении к нему европейских монархов: “Если бы я был не я, а свой собственный внук, мне было бы намного легче”. То же можно сказать и о том же Потанине: вот если бы он был не он, а внук известного российского миллиардера Потанина, тоже миллиардер – тогда да; а сейчас…

Я уж молчу о том, что непонятно, кто у них там чем на самом деле владеет и владеет ли хоть чем-то (“феномен Чичваркина”).

Какие элиты, о чем Вы… (2010)

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.22 / Неоновые украшения – яркий тренд лета, который может вывести образ на новый уровень: какие аксессуары в моде

24.01.22 / Мнение: Новый Бредбери народился!

07.03.22 / Как самостоятельно сделать трендовый маникюр: модные дизайны весны, которые легко повторить дома

08.12.20 / Ученые: шаровые молнии могут приходить из других измерений

24.07.22 / Найдена связь между бактериями полости рта и болезнью Альцгеймера

19.05.22 / На встрече с Блинкеном глава МИД Турции обвинил Швецию и Финляндию в поддержке террористов

20.11.21 / Ведущий ученый NASA был уверен, что обнаружил признаки жизни на Марсе

23.07.22 / Мнение: Шойгу и продовольствие

22.04.22 / Шольц – Германия не может отказаться от российского газа

25.04.22 / «Тайный визит» — Блинкен и Остин встретились с Зеленским в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика