Мнение: О российских “элитах”

Из переписки с Астерротом:

…Вы, мне кажется, как-то излишне всерьез относитесь к понятию “элита” в применении к российским условиям. Ну, право слово – о какой-такой элите идет речь? Где Вы ее видите? Кто это? Недавний банковский клерк Потанин? Бывший шпик на побегушках Путин? Человек в трениках из уважаемого села по фамилии Кадыров? Все эти люди появились в бувальном смысле “ниоткуда” – и кто поставит хоть ломаный грош на то, что они хотя бы сохранят свое текущее положение в течение ближайших 5-10 лет?

Вы рассматриваете ситуацию в российском обществе так, как будто она устоялась веками. Так, возможно, удобнее – но явно противоречит фактам. Помните, Наполеон как-то посетовал в разговоре об отношении к нему европейских монархов: “Если бы я был не я, а свой собственный внук, мне было бы намного легче”. То же можно сказать и о том же Потанине: вот если бы он был не он, а внук известного российского миллиардера Потанина, тоже миллиардер – тогда да; а сейчас…

Я уж молчу о том, что непонятно, кто у них там чем на самом деле владеет и владеет ли хоть чем-то (“феномен Чичваркина”).

Какие элиты, о чем Вы… (2010)