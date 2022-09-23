Скандалы: «Юнипро» и «Интер РАО» уходят в простой

Потребители заплатят 25 миллиардов за резерв мощности

«Системный оператор ЕЭС» получил от крупнейших генерирующих компаний уведомления о необходимости вывести в резерв оборудование суммарной мощностью в 2,4 ГВт. Речь идет о более чем двух десятках турбин иностранного производства, которые раскиданы по всей стране. Энергетики указывают, что такие меры необходимы для продления ресурса парогазовых установок, обслуживание которых сейчас существенно подорожало и затруднено в связи с санкциями. Какие конкретно блоки уйдут в резерв – системный оператор не раскрывает.

Впрочем, среди компаний, заявивших о необходимости экономии ресурса оборудования, числятся «Юнипро» и «Интер РАО – Электрогенерация», владеющие на территории УрФО совокупно семью ПГУ общей установленной мощностью 2,8 ГВт. При этом, как указывают отраслевые игроки, согласно постановлению Правительства РФ, даже при полной остановке энергоблоков генерирующие компании, так или иначе, продолжат получать с рынка платежи за мощность за вычетом несущественных 3-10%. Таким образом, для оплаты простоя только заявившихся генераторов, по оценкам экспертов, потребителям придется заплатить порядка 25 млрд рублей за год.

Как следует из сообщения АО «СО ЕЭС», в связи с изменениями в регламентах оптового рынка генерирующие компании направили уведомления о необходимости экономии ресурса работы импортных парогазовых установок (ПГУ) в октябре 2022 г. Среди них мощности АО «ДГК», ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», ПАО «Мосэнерго», АО «ТГК-1», ПАО «Энел Россия» и ПАО «Юнипро».

Всего документы поступили в отношении 21 единицы генерирующего оборудования общей установленной мощностью 2 406 МВт.

«До 4 октября 2022 года «Системный оператор» опубликует перечень энергорайонов, для которых будет установлено наличие рисков снижения надежности энергоснабжения потребителей», – отмечают в СО ЕЭС.

В пресс-службе «Энел Россия» отметили, что речь идет об оборудовании, процесс производства и технического обслуживания которого на данный момент в России не налажен или был приостановлен из-за санкций. С целью продления срока использования данного оборудования было принято решение о сокращении его использования.

«Участнику оптового рынка предоставляется возможность подачи уведомления системному оператору о необходимости экономии ресурса ПГУ, что будет предполагать включение данного оборудования в последнюю очередь и только в том случае, если СО ЕЭС будет установлено наличие рисков снижения надежности энергоснабжения потребителей в соответствующем энергорайоне», – заявили в компании.

«Правда УрФО» также направила запросы остальным участникам рынка, однако на момент публикации ответов не последовало. Между тем собеседник издания в одной из генерирующих компаний отметил, что речь идет о выводе их в консервацию для увеличения межсервисного интервала.

«Затраты на сервис оборудования на рынке существенно возросли, как и проблемы с доступностью запчастей. Особенно там, где были привлечены иностранные специалисты. Например, обслуживанием турбин электростанций «Энел» на некоторых станциях занимались специалисты GE. Чтобы снизить затраты – нужно увеличить межсервисный интервал, так как он зависит от эквивалент-часов. Для этого может потребоваться перевести блоки ПГУ в консервацию», – говорит представитель одной из генерирующих компаний.

В то же время, добавил собеседник, потребность в этом испытывают, прежде всего, компании, у которых завершились платежи в рамках программы ДПМ.

«С прекращением поступления повышенных платежей за мощность средств на обслуживание оборудования, вероятно, стало не хватать. При этом не все игроки успели адаптироваться к новым реалиям», – резюмировал собеседник «Правды УрФО».

В режиме простоя блоки будут получать плату за мощность со всех потребителей. Для объектов, которые уже окупились, коэффициент составит 0,90, а для тех, кто еще получает платежи по ДПМ, – 0,97.

Отметим, что из обратившихся к системному оператору компаний наибольшим количеством парогазовых установок на Урале владеет «Интер РАО – Электрогенерация».

В состав такого оборудования компании входят блоки на Верхнетагильской ГРЭС (Свердловская область, 447 МВт), Нижневатровской ГРЭС (ХМАО, 413 МВТ), Уренгойской ГРЭС (ЯНАО, 460 МВТ) и Южноуральской ГРЭС-2 (Челябинская область, 740 МВт). К прочему, еще два энергоблока ПГУ суммарной мощностью 807 МВт работают на Сургутской ГРЭС-2, принадлежащей ПАО «Юнипро».

Таким образом, генерирующие компании будут сохранять практически полный платеж за мощность при выключенном оборудовании. По оценкам экспертов, содержание только того оборудования, по которому в СО ЕЭС уже поступили уведомления, может обойтись потребителям примерно в 25 млрд рублей в год.

По информации Минэнерго России, газотурбинные установки (ГТУ) составляют порядка 8% (22 ГВт) от установленной мощности ЕЭС России, большая часть из которых (13 ГВт) не выработали и половину нормативного ресурса. При этом в стране накоплены достаточные резервы генерирующих мощностей – порядка 40,8 ГВт на 2023 год и почти столько же на 2024 год (40 ГВт).

Однако в условиях отказа иностранных поставщиков от исполнения обязательств по проведению сервиса иностранных ГТУ в энергорайонах с большой долей газовых турбин возникает существенный риск снижения надежности энергоснабжения в связи с необходимостью проведения плановых ремонтов и возможными авариями.

В качестве еще одного негативного последствия вывода эффективных ПГУ эксперты называют их замещение более дорогими блоками, что приведет к увеличению стоимости электроэнергии на РСВ.

Оригинал материала: “Правда УРФО”