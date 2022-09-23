 

Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем

23.09.2022, 16:55, Разное
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История Юлии
Проскуряковой — настоящая сказка. Провинциальная девушка стала известной певицей
и любимой музой знаменитого музыканта. А ведь когда-то будущая жена буквально
приползла к Николаеву после концерта, пробравшись через толпу фанатов. Начинающая
певица вручила артисту диск со своими песнями. Так началась история знакомства,
которая переросла в долгий и крепкий брак.

В сентябре этого
года пара отмечает 12 лет совместной жизни. Юлия Проскурякова трогательно поздравила
мужа: “С Нашим Днём, любимый! 12 лет в браке! Никелевая
свадьба!!! Поздравляю
тебя, поздравляю нас! С Годовщиной.”

К сожалению, не
все поклонники принимают пару Проскуряковой и Николаева. Некоторые до сих пор
считают, что союз певца с бывшей женой Наташей Королевой был куда более
интересным. Сама Королева подогревает разные сплетни о паре с Игорем Николаевым.
Недавно она рассказала о подробностях сексуальной жизни с бывшим мужем. Певица призналась,
что в молодости у них был тайный интим, ведь пара скрывала отношения от
родителей Наташи.

Юлия
Проскурякова, судя по всему, закрывшая глаза на такие подробности, никак не комментирует
прошлую жизнь Игоря Николаева. На фотографиях девушка широко улыбается, и
продолжает поддерживать репутацию идеальной жены.


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