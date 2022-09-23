 

Переселение по программе реновации начали 90 тысяч москвичей

23.09.2022, 12:50, Разное
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Переселение из 531 ветхой пятиэтажки начали 90 тысяч человек. Из них около 73 тысяч уже получили квартиры в новостройках, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что проектируется 239 новых домов общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Для будущих переселенцев строят 170 новостроек, общая площадь жилья в них – 2,8 миллиона “квадратов”.

Заммэра отметил, что программа реновации набирает обороты. По его словам, с начала текущего года в эксплуатацию ввели 29 жилых домов, под заселение передано 39 новостроек.

“Кроме того, дополнительно подобрано 29 стартовых площадок. Таким образом, их общее число достигло цифры 561”, – добавил Бочкарев.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 ветхих домов, построенных в 1950-1960-е годы прошлого века.

Сейчас идет переселение в рамках первой волны. Программу планируется завершить в 2032 году.

Переселенцам предоставляют квартиры с отделкой класса комфорт. Площадь нового жилья в среднем на 30% больше старого. В новых квартирах просторные коридоры, комнаты и кухни.

Новое жилье передается полностью готовым для проживания. Там устанавливают всю необходимую сантехнику, современные стеклопакеты, электрическую плиту. Делать ремонт не нужно.

Переселенцы переезжают в рамках своего района. Новые дома возводятся в максимальной близости от старых. Люди продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами и детскими садами, остановками общественного транспорта и станциями метро, магазинами, спортивными центрами и местами отдыха.


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