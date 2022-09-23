Волнистый, французский и пикси-боб: короткие стрижки, которые делают женщин более свободными

Короткие прически боб хорошо знакомы многим женщинам, и многие выбирают для себя именно такую стрижку.

Эта короткая прическа, длиной до челюсти пользуется популярностью с 90-х годов. Эта стрижка не требует слишком сложного ухода и позволяет всегда выглядеть просто невероятно.

Со временем такая прическа несколько видоизменилась и стала более разнообразной. Вот несколько отличных вариаций этой стрижки, которые можно использовать в качестве вдохновения.

Волнистый боб с коричневыми и светлыми тонами

Эта прическа отличается достаточно необычным окрашиванием, для которого используются светлые и темные тона. Боб длиной до челюсти с волнистыми прядями выглядит очень стильно, эффектно и романтично. Это помогает подчеркнуть переливы цвета.

Чтобы сделать образ еще круче, можно уложить волосы на одну сторону. Это поможет сделать лицо ярче, а образ моложе. Волосы выглядят романтично и очень женственно.

Угловой боб

Это довольно интересная прическа, которая удлиняется спереди и укорачивается сзади. Такой стиль можно комбинировать с различными слоями цвета и волнистым эффектом, чтобы пряди выглядели еще светлее.

Для добавления цвета можно использовать базовые черные тона или же темно-коричневый оттенок. После этого добавить светлый балаяж снаружи.

Короткий боб

Эта прическа на тонких волосах может выглядеть несколько плоской. Именно поэтому, стоит добавить светлые блики, чтобы получился дополнительный объем.

Дополнить стрижку лучше всего тонкой перьевой челкой круглой формы. Такая прическа хороша тем, что она визуально стройнит лицо и делает шею более длинной. Можно сделать пряди волнистыми или оставить ровными.

Медный боб до подбородка с челкой

Такая стрижка отличается тем, что ее достаточно просто укладывать. Отлично подходит для повседневной носки.

Важно добавить текстуру волосам, чтобы получить красивый и стильный внешний вид. Стоит убедиться в том, что слои прядей не пострижены слишком коротко, чтобы они оставались густыми и красиво обрамляли контур лица.

Тупой короткий боб

Эта стрижка отлично подходит для овального или квадратного лица. Чтобы придать красивый и эффектный вид, нужно сделать кончики волос параллельными линии подбородка.

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Важно, чтобы пряди отвлекали внимание от широкого овала и делали визуально его уже.

Объемный многослойный боб

Это довольно интересная и стильная прическа боб длиной до подбородка. Волосы красиво уложенные слоями помогают придать определенную динамику стрижке.

Можно попробовать уложить длинную челку набок, чтобы она выглядела просто очаровательно. За такой прической не требуется слишком сложный уход.

Пикси боб

Чтобы сделать волосы более объемными, стоит выбрать для себя такую прическу. Стрижка красиво обрамляет лицо, делая его визуально стройнее.

Можно добавить косую челку, чтобы частично закрыть лоб. Эта прическа помогает добавить своей обладательнице своего рода французский шик. Можно сделать красивое и стильное окрашивание, чтобы образ получился еще более притягательным. При выполнении укладки нужно поднимать пряди около корней.

Французский боб

Такая короткая стрижка поможет сделать внешний вид более шикарным и стильным. Волосы подстрижены ниже ушей и выше подбородка, чтобы добавить определенную резкость.

Можно добавить челку до бровей для создания сексуального образа. Выглядит такая прическа очень эффектно. Хорошо подходит для девушек с тонкими чертами лица и слегка вытянутым овалом.

Перевернутый угловой короткий боб

Эта стрижка характеризуется тем, что пряди удлиняются спереди и укорачиваются сзади.

Прическа идеально подходит для шикарной и стильной девушки, которая не хочет тратить много времени на укладку.