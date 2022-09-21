 

Бегут, как крысы? Собчак, Богомолова и Виторгана засекли у посольства Израиля

21.09.2022, 16:14, Разное
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Утром 21 сентября стало известно не только о частичной мобилизации в России, но и о том, что некоторе отчаянные патриоты решили из нее уехать. В анонимных телеграм-каналах появилась информация, что накануне у посольства Израиля в Москве засекли отечественных звезд шоу-бизнеса.

Речь идет о Ксении Собчак, Константине Богомолове, Максиме Виторгане и Дарье Мороз. Судя по всему, телеведущая и режиссер решили объединиться со своими бывшими возлюбленными, чтобы под шумок эмигрировать из страны, в которой грядут большие перемены.

“Наши источники предполагают, что Ксения Анатольевна планирует уехать из страны и удивляются, почему столь дружная компания выбрала Израиль, а не Швецию”, – пишут в телеграм-канале “Жаба и гадюка”.

Правда, стоит отметить, что подтверждения этой информации не поступало. Возможно, большая дружная семья просто решила улететь на отдых, хоть время и выбрано не очень подходящее. Правда, в Сети уже начали ползти слухи, что Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов и Дарья Мороз бегут, как крысы с тонущего корабля.

Напомним, ранее появилась информация, что телеведущая сейчас находится в интересном положении. Судя по фотографиям со светских мероприятий, Собчак все сложнее скрыть округлившийся живот.


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