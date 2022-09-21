Первенство НМХЛ и пескосоляная смесь

В Рыбинске начинается серия домашних игр первенства НМХЛ

Первые два домашних матча хоккеисты «Полёта» сыграют с питерским клубом «Динамо-Юниор». Встречи пройдут 24 и 25 сентября.

17 сентября начался новый сезон Всероссийских соревнований по хоккею среди юниоров — первенство Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

В этом сезоне в первенстве НМХЛ выступят 22 клуба, список участников утвержден.

Тренерский состав хоккейного клуба «Полёт» в новом сезоне возглавил Михаил Паньшин. Он родился в Череповце. Выступал за «Химки» и «Барыс» в чемпионате КХЛ. В 2014 году был приглашен в состав сборной Казахстана. В 2015 году вместе с командой выиграл золото первого дивизиона Чемпионата мира. На протяжении двух лет признавался лучшим бомбардиром и самым результативным игроком казахской лиги.

Предложение возглавить команду «Полёт» от генерального менеджера клуба Алексея Цветкова Паньшин получил в конце мая.

— Скажу честно, что до прихода в команду за НМХЛ я не следил, поскольку работал с более молодыми хоккеистами. В начале мне очень помогли коллеги по тренерскому штабу и ребята, которые остались в команде с прошлого года. В данный момент у нас существенно обновился состав. Думаю, рыбинцы с теплом и радушием встретят новых хоккеистов и будут от всего сердца болеть и поддерживать любимую команду, — рассказал Михаил Паньшин.

Первые домашние матчи состоятся 24 и 25 сентября, начало игр в 13:00.

К зиме в Рыбинске заготовят 13 000 тонн пескосоляной смеси

В городе приступили к заготовке противолёдных материалов. Ежедневно на специальной площадке сотрудники МУП «ДЭС» смешивают около 400 тонн пескосоляной смеси.

Рыбинские дорожные службы ведут подготовку к зиме. МУП «ДЭС» активно пополняет запасы противолёдных материалов, чтобы обеспечить безопасность на дорогах уже при первых осенних заморозках.

— Интенсивно запасаемся солью и песком. На сегодняшний день заготовлено порядка 4 500 кубометров пескосоляной смеси. Соль закуплена в полном объёме, песок — в объёме 50 %. Работы идут, через две недели предприятие должно закончить заготовку реагентов, — сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

Помимо смеси, готовят к зиме и технику. Ведётся плановый ремонт грейдеров, погрузчиков, переоборудование дорожных коммунальных машин.

— В зимний период на обслуживание дорожно-уличной сети будет задействовано 34 единицы специализированной техники. Это без учёта автотранспорта подрядных организаций, которые также привлекаются к уборке города, — прокомментировал Иван Дубино.

По плану на зимний режим работы дорожные службы переходят с 1 ноября, если свои коррективы не внесет погода.