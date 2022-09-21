Мобилизация. Что нужно знать

Мобилизация (мобилизационное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.

Мобилизация может быть общей, проводимой в масштабе всего государства с целью приведения вооружённых сил в полную боевую готовность и перевода всей промышленности и инфраструктуры государства на военное положение, и частной, которая может проводиться как на отдельной территории, так и с целью повышения боевой готовности ВС или отдельных её формирований (объединений, соединений и так далее).

Мобилизационный план — документ особой важности, в котором прописаны мобилизационные мероприятия и порядок их проведения. Он неразрывно связан с Планом стратегического развёртывания ВС. Оба документа, как правило, готовятся в Генеральном штабе и утверждаются высшим руководством государства.

Мобилизация является составной частью стратегического развёртывания, которое включает:

– перевод вооружённых сил с мирного положения на военное (собственно мобилизация);

– оперативное развертывание войск (сил) на театрах военных действий;

– стратегические перегруппировки войск (сил) из внутренних районов страны на театры военных действий и между ними;

– развертывание первоочередных стратегических резервов.

Основное предназначение стратегического развёртывания — перевод вооружённых сил с мирного положения на военное (с проведением мобилизации), создание группировок ВС на театрах военных действий и в глубине территории страны для организованного вступления в войну, отражения агрессии противника и успешного проведения первых стратегических операций начального периода войны.

Часто стратегическое развёртывание путают с оперативным развёртыванием, которое также является составной частью стратегического развёртывания и проводится для создания и построения группировок войск (сил) на театрах военных действий для отражения агрессии и проведения первых операций. Основные мероприятия, проводимые в рамках оперативного развёртывания:

– усиление разведки, сил и средств боевого дежурства и боевой службы;

– занятие рубежей, позиций и назначенных районов войсками и силами прикрытия, силами и средствами ПВО, артиллерии, флота, участвующих в огневых ударах;

– перебазирование авиации на оперативные аэродромы;

– развертывание тыла фронтов, флотов, армий, корпусов, а также сил и средств технического обеспечения;

– занятие полос обороны (выход в районы оперативного предназначения) войсками фронтов, отдельными армиями, корпусами первого оперативного эшелона;

– выдвижение и занятие районов сосредоточения (полос обороны) войсками фронтов второго оперативного эшелона, резерва;

– создание территориальной обороны в соответствующих границах.

Мобилизация состоит:

– в укомплектовании личного состава армии, авиации и флота до полных штатов военного времени;

– в доукомплектовании войск боевой техникой;

– в пополнении материальной части, то есть обмундирования, вооружения и снаряжения;

– в сформировании новых частей войск, управлений и заведений, необходимых на время войны;

– в доукомплектовании войск техникой и другими средствами передвижения.

Для мобилизации необходимо всегда иметь в запасе вооружённых сил такое число военнослужащих, которое равнялось бы разнице между штатами мирного и военного времени. В местах проведения мобилизации необходимо иметь в постоянной готовности запасы материальной части и военной техники для комплектования частей. Первое достигается организацией мобилизационного резерва вооружённых сил, второе — устройством неприкосновенных запасов и созданием резервов техники. Конечная цель мобилизации — с самого начала войны приобрести перевес над противником в боевой готовности войск (сил). Отсюда основное её условие — быстрота: все планы мобилизационного развёртывания должны быть составлены так, чтобы вооружённые силы имели возможность развернуться в кратчайший срок. Мобилизационные мероприятия проводятся в обстановке высокой секретности, так как ими в значительной мере определяются оперативные планы начального периода войны. Основанием всех мобилизационных мероприятий служат расчёты, периодически проверяемые и возобновляемые и сводимые в систематические мобилизационные планы, также периодически обновляемые. Распределение и последовательность действий по мобилизации излагаются в особых наставлениях, где точно обозначается по дням весь ход мобилизации каждой части. Всякое ответственное лицо должно быть вполне осведомлено о своих обязанностях на случай мобилизации и по получении соответственных распоряжений немедленно приступать к их исполнению, не спрашивая ни указаний, ни разъяснений.

Как вводится мобилизация

Мобилизация в России вводится указом президента. Она может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны). В указе прописывается объем мобилизации, ее порядок, сроки и другие условия.

Мобилизация проводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от мобилизации.

Существует три разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания запасников:

— первый разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет; высшие офицеры — до 65 лет;

— второй разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 55 лет; высшие офицеры — до 70 лет;

— третий разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет.

Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала вооруженных сил.

Кому дается отсрочка при мобилизации

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Также отсрочка предоставляется гражданам:

— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;

— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— имеющим на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка);

— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— сенаторам и депутатам Госдумы.

Какие обязанности на граждан накладывает мобилизация

— являться по вызову военных комиссариатов для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время;

— выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов;

— предоставлять в военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков.

Ответственность граждан

20 сентября Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла поправки, которыми в Уголовный кодекс введены понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Например, в статью УК РФ об отягчающих обстоятельствах (ст. 63) ввели совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».