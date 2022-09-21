Так рынок не падал с февраля

Экономика не любит непредсказуемых рисков — российские биржи отреагировали на новые законы и заявления обвалом, а бюджет ждет дефицита.

Налоги вверх — акции вниз

В принципе, рынок акций начал снижение еще утром — ключевой индикатор торговой площадки — индекс Мосбиржи, в первый час торгов потерял более 2% к закрытию предыдущего дня. Инвесторам не понравились новости о грядущем росте налогообложения нефтегазового сектора — вечной палочки-выручалочки российского бюджета. Со ссылкой на свои источники «КоммерсантЪ» сообщил, что правительство планирует только в 2023 году собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. Должны быть повышены экспортная пошлина на газ до 50%, введена пошлина или ее аналог для экспорта СПГ и, что характерно, повышены цены на газ внутри России.

В общей сложности за три года правительство предполагает собрать с нефтеэкспортеров дополнительно 3 трлн, что означает рост значения таких доходов для бюджета.

Налогов много, но расходов еще больше

При этом бюджет все равно останется дефицитным — по словам премьер-министра Михаила Мишустина, сказанным на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период 2023–2025 гг.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов рублей; соответственно, дефицит бюджета составит 2% ВВП, или три триллиона рублей. Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований», — уточнил премьер.

Одновременно Михаил Мишустин подчеркнул, что этот подход «позволит не тратить средства Фонда национального благосостояния». По мнению главы правительства, такая стратегия «обеспечит приемлемый уровень госдолга».

Последний раз бюджетные проектировки появлялись в СМИ в июне. С тех пор планы по расходам на 2022–2023 годы заметно выросли — суммарно на 5,1 трлн руб.: в 2022 году, по предварительным оценкам, расходы должны будут увеличиться на 2,5 трлн руб. — с 27,2 до 29,7 трлн руб., в 2023-м — на 2,6 трлн руб., с 26,4 до 29 трлн руб.

Ожидаемые доходы на 2023 год выросли на 1,2 трлн руб. — с 24,8 до 26 трлн руб. — благодаря более оптимистичным оценкам по динамике ВВП и, возможно, с учетом дополнительных нефтегазовых доходов.

Правительство предполагает, что в 2023 и 2024 годах расходы будут выше доходов — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн рублей соответственно. В 2023 году дефицит бюджета должен составить 2% ВВП, в 2024-м — 1,4% ВВП, уточнил Михаил Мишустин.

В принципе в таком бюджетном дефиците еще нет ничего катастрофичного, но власти РФ, хорошо помнившие 1990-е, всегда старались получать больше, чем тратить. Если бы не пришли очередные новости.

Новые риски стоят дорого

Больше всего читателей правительственного релиза должна была бы насторожить стандартная фраза премьера о том, что «в рамках подготовительного цикла правительство провело максимально подробное обсуждение всех ключевых моментов. На рабочей встрече в Министерстве финансов были отработаны предложения вице-премьеров, министров, представителей ведомств. И вчера проект основных параметров бюджета и прогноз был представлен президенту. В них учтены основные вызовы и возможные риски для нашей экономики».

Следует ли понимать эти слова так, что в проекте бюджета правительство учитывало и риски, с которыми столкнулся российский фондовый рынок и экономика в целом, как только стало известно о грядущих изменениях в уголовном законодательстве, предполагающих, среди прочего, введение уголовной ответственности «за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу» — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет или на срок от пяти до 10 лет, если ущерб составил от 5 млн рублей? Кроме того, новыми законами вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу с наказанием в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Нет, это еще не перевод экономики на мобилизационные рельсы, но признание приоритетности интересов военно-промышленного сектора с точки зрения распределения ресурсов. А значит, сокращение ресурсов для всего, что «не ВПК».

Внутренние новости в сочетании с известиями из-за рубежей РФ отправили биржевые индексы в пике — так сильно российский рынок не падал с конца февраля, когда российские акции подешевели на треть.

Обваливались все основные голубые фишки: Сбербанк, «Лукойл», «Газпром», «Яндекс», VK. Падение также наблюдалось в бумагах традиционно устойчивых девелоперов и ретейлеров. В итоге российский рынок акций упал в основную сессию вторника на 8,84%. Примечательно, что с долларом пока ничего не произошло — значит, валютный рынок остается под контролем властей.

Что это будет означать для экономики в целом? Непредсказуемые риски — это последнее, что нужно сейчас российской экономике. Бизнес только-только начал приспосабливаться к «структурной трансформации» — как экстренные новости поставили в тупик как предпринимателей, так и инвесторов. Следует помнить, что предыдущая эскалация экономических рисков была компенсирована за счет заметного снижения уровня реальных доходов и потребления людей. Новая волна рисков может быть компенсирована так же.

Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики «Новой газеты»

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