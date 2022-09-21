 

Мундеп Дмитриева указала на фиктивность Общественного штаба по КРТ

21.09.2022, 9:31, Разное
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В Северной столице создали Общественный штаб по реновации. Его сформировали основываясь на голосовании в ЗакСе. Как полагает муниципальный депутат Светлана Дмитриева, он будет выполнять только фиктивные функции. На это указывает список участников.

«Открыла список посмотреть. По нашему Невскому району вижу лишь двух человек, которых я знаю и которые будут хоть что-то делать. Остальные – я даже не имею представления, кто это. Один человек, за которого я лично голосовала, – не прошел. Он как раз активно занимается отстаиванием интересов жителей, живет в квартале, где планируется реновация. Поэтому, конечно, опасения есть. У нас, к сожалению, иногда проходят исключительно удобные Законодательному собранию лица. Поэтому, несмотря на то, что даже вроде как закон хотят приостановить, расслабляться нельзя, нужно всегда быть начеку и все контролировать», — поделилась мундеп.

Дмитриева также указала на Александра Вахмистрова. Сейчас он является одним из членов Общественного штаба. Ранее он был вице-губернатором в строительной отрасли, а также работал в компании ЛСР. Она полагает, что он будет лоббировать интересы Смольного и девелоперов. Дмитриева также добавила, что голосование могло быть нечестным, так как вопросы есть сразу по нескольким новоиспеченным общественникам.

«Если люди против этой реновации, а действительно огромное количество людей против, то проход таких людей говорит о том, что они были недобросовестно выбраны», – отметила эксперт.

Напомним, ранее спикер ЗакСа Александр Бельский сообщал об основных функциях штаба. Он отмечал, что в них входит «сбор мнений горожан, экспертов, общественных деятелей для детальной проработки вопроса и обеспечения прозрачности реализации программы реновации в будущем». Сами горожане уже высказывались о законе. Их комментарии были резго негативными.


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