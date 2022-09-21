 

Скончалась звезда сериалов “Глухарь” и “Склифосовский” Владимир Шинов

21.09.2022, 9:15, Разное
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О скоропостижной смерти актера Владимира Шинова сообщил его коллега Дмитрий Матросов. По данным “Царьграда”, актеру было всего 54 года. Точная причина смерти артиста пока неизвестна.

“Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память!” – цитирует коллегу артиста Общественная служба новостей.

За свою карьеру Владимир Шинов исполнил множество ролей. Зрители помнят его по сериалам “След”, “Склифосовский”, “Глухарь”.


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