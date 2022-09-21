 

Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса

21.09.2022, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страшная авария произошла в тот момент, когда актер вез гуманитарный груз в Донбасс. Водитель микроавтобуса поторопился и столкнулся с большегрузом, сообщает “Царьград”. Актер погиб на месте.

Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис последние годы жил вместе с женой в Ярославле. Также у него была квартира в Железноводске, где он вырос, пишет сайт ОСН.

У актера остались вдова Елена и взрослый сын Глеб и внучка. По мнению правозащитника Юрия Шель, Сергей Пускепалис скорее всего не оставил завещание, поэтому все его наследство в равных долях должно будет делиться между родителями, вдовой и детьми актера. Также у него есть бывшая жена.

Перед смертью Пускепалис снимался в новой ленте своего приятеля, режиссера Игоря Угольникова, сообщает Пятый канал. Он должен был сняться в очередном эпизоде, но так и не успел. Этот его проект остался незаконченным.

Сергей Пускепалис начинал карьеру как театральный режиссер. Он знаком телезрителям по картинам “Как я провел этим летом”, “Крик совы”, “Шифр” и другим. В 2018-м актер удостоился награды “Золотой орел” за лучшую мужскую роль в сериале. Три года назад Пускепалис стал худруком Ярославского театра имени Волкова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Помидоры завяжутся гроздьями: подкормка из бора, глицерина и нашатырного спирта

26.05.22 / Больше заботьтесь о себе: типы жизненных советов, которые раздражают женщин

04.05.22 / Модный тренд в современных прическах – корейская челка: кому она подойдет

22.10.20 / Призрачный медведь из Клэпхэмского леса убивает собак, но оставляет следы

06.05.22 / Группа протестующих из Еревана отбила у Азербайджана часть территории Нагорного Карабаха

04.03.21 / Скандалы: Облава на торговцев в погонах

12.02.22 / Мнение: Стабильность

29.06.22 / Мнение: Жара на окраине

10.02.21 / ВВП России эквивалентен ВВП всего лишь только одной провинции Гуандун в Китае – так почему же РФ признают мировой державой?

08.12.20 / Количество мест в Совете Федерации может быть увеличено до 5 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика