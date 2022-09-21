Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса

Страшная авария произошла в тот момент, когда актер вез гуманитарный груз в Донбасс. Водитель микроавтобуса поторопился и столкнулся с большегрузом, сообщает “Царьград”. Актер погиб на месте.

Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис последние годы жил вместе с женой в Ярославле. Также у него была квартира в Железноводске, где он вырос, пишет сайт ОСН.

У актера остались вдова Елена и взрослый сын Глеб и внучка. По мнению правозащитника Юрия Шель, Сергей Пускепалис скорее всего не оставил завещание, поэтому все его наследство в равных долях должно будет делиться между родителями, вдовой и детьми актера. Также у него есть бывшая жена.

Перед смертью Пускепалис снимался в новой ленте своего приятеля, режиссера Игоря Угольникова, сообщает Пятый канал. Он должен был сняться в очередном эпизоде, но так и не успел. Этот его проект остался незаконченным.

Сергей Пускепалис начинал карьеру как театральный режиссер. Он знаком телезрителям по картинам “Как я провел этим летом”, “Крик совы”, “Шифр” и другим. В 2018-м актер удостоился награды “Золотой орел” за лучшую мужскую роль в сериале. Три года назад Пускепалис стал худруком Ярославского театра имени Волкова.