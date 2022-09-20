Мнение: О как! Россию снова поимели «друзья»… Опять 25?

Удивляться не приходится. Не в таком сейчас #Россия положении, чтобы сопротивляться или хотя бы кочевряжиться. Так что, налетай, братва!

Она и налетела.

В этот раз — с каким-то особым цинизмом. По максимуму выторговав уступки, ещё и демонстративно указала, кто теперь должен знать, где нынче его место.

А потом, разумеется, «кинула». Слегка…

Она — это лукавая наша «союзница» Турция. И её ловкий лидер, президент Реджеп Эрдоган. Человек по-восточному хитрый. Недаром турки его обожают, несмотря на экономический #кризис.

Вот это фото говорит о многом.

Суть даже не в том, что на «товарищеском» ужине по завершении официальной части саммита ШОС Реджеп Эрдоган уселся в председательское кресло, не будучи даже главой страны-члена организации. А в том, что рядышком на такое же кресло он посадил верного нукера Ильхама Алиева, в то время как сверхдержавный властелин был вынужден усесться на диванчике с массовкой. Между Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном — оба, кстати, «на содержании» у Москвы. Люди восточные — а Шанхайская организация сотрудничества является проектом именно Востока, — по этим нюансам всё поняли правильно. И выбрали свою сторону силы.

А вот российскому лидеру выбирать себе достойное место уже не приходилось. Как не пришлось ему выбирать, давать ли Анкаре дополнительную скидку на газ. После загадочных поломок турбин на «СП-1» этим летом, «Турецкий поток» становится едва ли не основным центром формирования выручки «Газпрома» на европейском направлении. И Реджеп Эрдоган был ещё великодушен, попросив себе только четверть за «крышу», а не половину: о том, что именно Турция сейчас барыжит российским газом для #ЕС, не знает разве что ленивый.

При этом — сюрприз! — стороны в Самарканде договорились о том, что 25% этих поставок будут оплачиваться в рублях. Но на самом деле, как явствует из комментариев главы турецкого Минэнерго, речь идёт о расчётах в национальных валютах. То есть, #Россия получит дышащую на ладан лиру. Которой, впрочем, сможет оплачивать турецкий ширпотреб взамен европейского.

Также стороны договорились урегулировать возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую». Так, #Россия согласилась «авансом» направить 15 млрд долл. турецкой стороне на «закупки оборудования». Причём часть этих средств может быть использована для «временного размещения в депозиты, приобретения долларовых облигаций Министерства Казначейства и Финансов Турецкой Республики». А это уже немножечко напоминает «заём Януковича» 2013 года. Но там было всё же в пять раз меньше денег…

Также аналитики утверждают, что российская сторона уже направила в Турцию почти 25 млрд долл. с начала года. Центральный банк в Анкаре радостно заявил, что это «рекордные показатели почти за четыре десятилетия». А сам Реджеп Эрдоган лишь скромно отметил, что «дружественные страны сейчас оказывают необходимую поддержку Турции».

И вот после всего этого… После того, как все соглашения были подписаны, клятвы произнесены и, главное, #деньги получены… Сразу два крупнейших турецких банка приостановили операции с российскими платёжными картами «Мир», создав огромные неудобства туристам. Якобы испугавшись вторичных санкций #США. Красавцы!

Не, ну классика же?

Какой многоходовочкой ответит Великий Мастер? Утрётся и сплюнет, либо же наоборот?

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