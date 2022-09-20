ХК «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче КХЛ

В понедельник на «ВТБ» Арене в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ярославский «Локомотив» встречался с местным «Динамо». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Для «железнодорожников» это вторая подряд победа в чемпионате, и в следующем туре команда Игоря Никитина может попытаться продлить успешную серию в игре с «Витязем». Аналитики БК Winline считают ярославцев фаворитами встречи. Подробнее о букмекере можно узнать в обзоре Winline Рейтинга Букмекеров .

Субботний матч с «Витязем» коллектив Никитина сумел выиграть лишь в дополнительное время (1:0), но в игре с «Динамо» хоккеисты «Локо» решили взяться за дело с первого периода. Счет на 15-й минуте с передачи Георгия Иванова открыл Денис Алексеев. Спустя несколько минут хозяева в большинстве сравняли счет усилиями Андрея Никонова, забросившего свою первую шайбу в КХЛ.

Во втором периоде связка Иванов – Алексеев сработала во второй раз, и уже на 24-й минуте гости повели вновь. Итоговый счет на табло был установлен на 32-й минуте, когда отличился Иван Чехович.

Денис Алексеев, автор победного дубля, был признан первой звездой матча, а его ассистент, Георгий Иванов – второй.

По итогам поединка «Локомотив» с 9 очками поднялся в зону плей-офф Запада, на восьмую строчку, а «Динамо» с 10 баллами осталось на втором месте. Теперь отставание москвичей от СКА равняется 6 очкам.