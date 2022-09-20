Стильный микс шегги, пикси и кефали: что нужно знать о стрижке шикси – главном тренде осени 2022

Кто сказал, что короткая стрижка не может быть такой же женственной, как длинные, как у русалки, волосы? Как уверяют стилисты, новый хит этой осени придаст милым дамам любого возраста очарование и свежесть. Шикси, характеризующаяся многослойностью волос разной длины, идеально подойдет дерзким красавицам, мечтающим о смелых экспериментах со стилем.

Стрижка, вдохновленная образом Одри Хепберн

На модную арену вышла гламурная стрижка – короткая, но очень женственная. Микс из пикси, кефали и шегги был создан знаменитым парикмахером Полом Макгрегором, который стриг Джейн Фонду, когда она снималась в ленте «Клют». А источником вдохновения, по его словам, стала безупречная красавица Одри Хепберн, сыгравшая в культовом фильме «Завтрак у Тиффани».

«У актрисы очень элегантный, утонченный образ, и мне захотелось создать стрижку для женщины, готовой покорить этот мир своей красотой», – говорит стилист, придумавший шикси. Многослойная прическа имеет среднюю длину сзади (где-то между областями затылка и шеи) и короткую спереди. В этой версии нет ни одного четкого и ровного среза: длина рваных прядей на затылке и висках, обрамляющих лицо, варьируется.

Структурированная стрижка с нарочитым беспорядком идеально подойдет представительницам прекрасного пола, любящим дерзкие образы. Шикси, которая чуть длиннее любимой прически Хепберн, состоит из разных слоев, придающих прическе динамичность.

Рваная челка обязательна

Шикси, немного похожая на классическую пикси, подходит для любого типа волос, как прямых, так и вьющихся. Главное – чтобы они не были слишком тонкими, в противном случае парикмахеру придется очень сильно потрудиться над тем, чтобы придать им объем. Текстура волос – главный фактор при принятии решения о том, делать ультрамодную прическу или нет. В этой стрижке обязательна очень короткая, до середины лба, или доходящая до бровей рваная челка, поэтому женщинам, которые ее не носят, шикси не подойдет.

Универсальная стрижка предполагает длину волос чуть ниже ушей. А степень градуировки парикмахер выбирает, ориентируясь на форму лица.

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Элегантная небрежность шикси

Многослойная стрижка, смягчающая черты лица, – самая модная этой осенью. Она не требует особого ухода: достаточно провести по прядкам воском экстрасильной фиксации и взбить их руками. Это одна из самых неприхотливых стрижек, которую очень легко укладывать: волосы по желанию женщины могут быть гладкими или взлохмаченными. Перед сушкой феном можно использовать текстурирующую пасту, а позже вытянуть челку утюжком или оставить ее растрепанной. Такая элегантная небрежность – главная особенность шикси, гармонично смотрящейся на женщинах самого разного возраста.

Однако модная стрижка с неровными кончиками быстро теряет форму, поэтому стоит посещать парикмахерскую каждые 4-6 недель, в зависимости от того, как быстро растут волосы.

Модный тренд для женщин всех возрастов

Шикси – отличный способ выделиться из толпы и продемонстрировать окружающим свой изысканный стиль. Она идеально подходит для женщин, обожающих эксперименты и мечтающих попробовать нечто новое. Стилисты рекомендуют стрижку не только юным девушкам, готовым следовать набирающим популярность модным трендам, но и дамам постарше, которых она молодит.

Слои разной длины освежают образ и придают ему яркость, а заметный объем на затылке создает иллюзию того, что у представительницы прекрасного пола больше волос, чем есть на самом деле. Стильная стрижка – отличный способ подчеркнуть утонченные черты лица или смягчить их.

Если ваше сердце требует перемен этой осенью, присмотритесь к новинке сезона и решите, подходит ли вам смелый образ. Новая прическа – новая жизнь этой осенью!