Смольный позволяет мошенникам-аниматорам обирать до нитки туристов в Петербурге

Мошенники под видом аниматоров продолжают вымогать деньги у туристов, которые приезжают в Северную столицу за впечатлениями. Смольный во главе с Александром Бегловым ничего не предпринимает для борьбы с аферистами.

Журналисты телеканала «78» решили изучить «профессию» изнутри и устроились работать аниматорами. Представители СМИ рассказали, что получить работу можно через сайт бесплатных объявлений.

«Сбор в офисе в 9.50, хотя офисом назвать это помещение сложно. На стеллажах костюмы зебр и коней, в соседней комнате – наряды пиратов, ковбоев и императриц. За столом старший сотрудник всех на «хлебные точки». С собой обязателен паспорт», — рассказали сотрудники канала.

По подсчетам журналистов, заработок составляет минимум 10 тысяч рублей. Всего в офисе не более 20 сотрудников. Половину выручки получают владельцы незаконного бизнеса. Предприниматели имеют на обманутых туристах более трех миллионов рублей в месяц.

Суть аферы состоит в том, что аниматор не предупреждает прохожего, что снимок с ним платный. Когда заветный щелчок сделан, «зебра» или «императрица» требуют с жертвы денег за фотографию.

Корреспонденты отмечают, что наказать аниматоров и подобных мошенников не просто, потому что постановочные фотосъемки в историческом центре города законом не запрещены. Кроме того, для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство полиции нужен заявитель.

Смольный же во главе с Александром Бегловым закрывают глаза на происходящее. Тем временем такие аферы бьют по туристическому потоку, который может уменьшиться, если власти ничего не предпримут.