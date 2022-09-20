 

СМИ: Европа пытается восполнить дефицит газа с помощью солнечных батарей

20.09.2022, 16:52, Разное
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В этом году спрос на китайские солнечные панели в Европе резко вырос, поскольку страны пытаются найти альтернативные источники энергии, чтобы компенсировать нехватку российского природного газа, пишет китайская финансовая газета Caixin.
По данным энергетической консалтинговой компании Infolink Consulting LLC, общая мощность фотоэлектрических модулей, поставленных Китаем в европейские страны за первые семь месяцев 2022 года, составила 51,5 гигаватт, что на 25,9% больше, чем за весь прошлый год, пишет издание.

По имеющимся данным, Китай является крупнейшим в мире поставщиком фотоэлектрической продукции. На европейские страны, включая страны, не входящие в ЕС, пришлось 55% экспорта солнечных модулей за первые семь месяцев 2022 года, по сравнению с 46% за весь 2021 год.

“По данным аналитического центра Ember, солнечные батареи обеспечили 99,4 тераватт-часа энергии в странах-членах ЕС с мая по август 2022 года, что на 28% больше, чем за тот же период в 2021 году”, – говорится в статье.


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