 

Министерство образования Ингушетии: Посещение мечети не должно мешать учебе

20.09.2022, 16:52, Разное
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Министерство образования и науки Ингушетии разъяснило, что посещение школьниками мечети не должно мешать учебному процессу.
Ранее муниципалитет Малгобека сообщил, что на совещании под председательством мэра обсуждался вопрос о законности посещения школьниками пятничных молитв в мечетях в учебное время. По итогам встречи было принято предложение, в частности, освободить школьников из списка от посещения мечети в пятницу и призвать учителей сопровождать их в мечеть.

“Информация об освобождении школьников малгобекских школ от занятий для посещения мечети активно распространялась в социальных сетях. Эта информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для молитвы не должно нарушать ход уроков – переносы и перерывы не допускаются”, – говорится в заявлении Министерства образования.


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