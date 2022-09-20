Министерство образования Ингушетии: Посещение мечети не должно мешать учебе

Министерство образования и науки Ингушетии разъяснило, что посещение школьниками мечети не должно мешать учебному процессу.

Ранее муниципалитет Малгобека сообщил, что на совещании под председательством мэра обсуждался вопрос о законности посещения школьниками пятничных молитв в мечетях в учебное время. По итогам встречи было принято предложение, в частности, освободить школьников из списка от посещения мечети в пятницу и призвать учителей сопровождать их в мечеть.

“Информация об освобождении школьников малгобекских школ от занятий для посещения мечети активно распространялась в социальных сетях. Эта информация не соответствует действительности. Посещение школьниками мечети для молитвы не должно нарушать ход уроков – переносы и перерывы не допускаются”, – говорится в заявлении Министерства образования.