 

Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди

20.09.2022, 16:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С Владимиром Этушом четвертая жена прожила с 2003 по 2019 годы. И была все это время как за каменной стеной, как у Христа за пазухой, как сыр в масле. Артист получал хорошую зарплату в театре имени Вахтангова, имел серьезную доплату от столичного правительства за звание Народного артиста и большую пенсию как ветеран Великой Отечественной войны (он получил вторую группу инвалидности и в феврале 1944 года был комиссован в звании старшего лейтенанта).

А теперь 57-летней вдове без мужа-кормильца надо как-то выживать самостоятельно. “Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись”, – как говорил Медведенко в чеховской пьесе “Чайка”. Но голодная смерть Елене Этуш не грозит. Чужие люди заботятся о ней. Например, стоило ей заказать три пары дорогой обуви в элитном бутике, как продавцы, поняв, видимо, что покупательница очень нуждается, щедро одарили ее картошкой.

Радости вдовы не было предела! Она посвятила этому событию пост в социальных сетях и похвасталась подарком. “За покупку обуви они еще и 5 кило картошки в подарок дают! Вот в такой сумочке! Красота” – ликует вдова. Теперь едой она точно обеспечена – сможет запекать, жарить, варить картошку. Которая, как известно, второй хлеб. У вдовы будет пир горой!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Оскар 2022: Кирстен Данст и Джесси Племонс на красной дорожке

12.01.21 / Японского изобретателя робота-сборщика клубники внесли в базу «Миротворца»

01.02.22 / Сервису YouTube могут запретить вещание на русском языке

03.08.22 / Мнение: “Вешние воды”

17.01.22 / Мнение: КНДР испытала БЖРК

11.06.21 / Скандалы: ЦБ обнаружил аномальный приток валюты в Россию

06.07.22 / Москва и “КАМАЗ” займутся производством современных легковых автомобилей

18.07.21 / Двухлетний житель Дагестана сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

15.04.21 / Агата Муцениеце: “Скоро я вновь буду чувствовать себя суперженщиной”

08.01.22 / Нормальные у нас люди, не грешите на них

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика