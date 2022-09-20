Трендовые стрижки осени на волосы средней длины: модные омолаживающие прически для дам старше 45

Некоторые люди ошибочно полагают, что с возрастом волосы должны становиться все короче, поэтому есть смысл выбирать именно короткие стрижки. Это не так, поскольку волосы средней длины смотрятся не менее привлекательно, а прически на них практичны и эффектны. Поговорим о преимуществах стрижек и об уходе за волосами. Вы также сможете выбрать из предложенных моделей ту, которая вас больше всего подходит и импонирует. Выбор очень разнообразен, поэтому у вас будет возможность подобрать самую лучшую.

Преимущества

Средняя длина является одной из самых практичных, поэтому вам не придется тратить много времени на укладку. Кроме того, вы сможете носить волосы распущенными, а также собрать их в хвостик или пучок. Наличие челки (она присутствует почти во всех моделях, поскольку рекомендуется к носке женщинам за 45) гарантирует сокрытие небольших морщинок на лбу.

Пряди у лица (завитые наперед) помогут скрыть полноту щек, а также отвлекут внимание от второго подбородка. Все эти приемы будут полезными для того, чтобы стрижка оказывала омолаживающий эффект.

Стоит остановиться на цвете волос. Некоторые женщины стесняются своей седины, поэтому вынуждены все время окрашивать волосы. В этом сезоне, как и в предыдущем, седина в моде, поэтому не тратьте время даром и воспользуйтесь возможностью продемонстрировать красоту пепельных волос. Правильно выбранная стрижка поможет прическе выглядеть просто обворожительно. Практичность и отсутствие необходимости постоянно красить волосы являются неоспоримыми преимуществами.

Правила ухода

К счастью, особых правил, по сути, никаких нет, поскольку техника любой из стрижек предполагает наличие отличной формы прически даже без длительных укладок. Достаточно помыть голову и высушить волосы естественным способом, при помощи фена и брашинга или фена с диффузором. Для выпрямления или завивки можете использовать плойку или утюжок.

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Рваный боб с челкой-шторкой

Сам по себе боб никогда не выходит из моды, а модель рваного боба вообще является трендовой в этом сезоне. Благодаря неровным и даже несколько растрепанным кончикам, прическа выглядит оригинальной и кокетливой. Из-за многослойности, зрительно увеличивается объем прически, а челка-шторка помогает скрыть небольшие морщинки на лбу, что позволяет выглядеть моложе.

Многослойная

Отличный вариант, который однозначно молодит и выглядит просто блестяще. Многослойность является трендовой в этом сезоне, она позволяет волосам выглядеть более пышными и объемными. Выберите любую модель в зависимости от вашей формы лица. Например, пряди на боковых зонах у лица помогает немного прикрыть щечки и отвлекут внимание от второго подбородка. Длина челки произвольная, все зависит от вашего вкуса.

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Кефаль

Тонкие и безжизненные волосы – это один из самых больших кошмаров зрелой женщины. Однако при выборе правильной модели стрижки красота и молодость будет вашим локонам обеспечена. Выберите стрижку кефаль, которая словно предназначена для тонких волос. Она будет смотреться стильно и привлекательно.

Шег с челкой

Замечательный выбор для волнистых волос. Визитной карточной прически является рваная челка, которая делает образ легким и в то же время эффектным. Такая прическа молодит и позволяет выглядеть на все сто. Она смотрится смело и привлекательно, к тому же шегги снова в тренде, поэтому вы можете себя по праву называть модницей.

Многослойный боб

Также отличный выбор для представительниц прекрасного пола среднего и старшего возраста, которые мечтают выглядеть молодо и эффектно. Такая прическа визуально добавляет объема и является универсальной, поскольку подходит как для повседневной носки, так и для торжественного выхода.