 

Женщины больше склонны перенимать чужие чувства, нежели мужчины

19.09.2022, 19:34, Разное
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Широко распространено мнение, что женщины превосходят мужчин в обработке эмоциональной информации. Теперь это доказано научно. В недавнем исследовании ученых проверялось, существует ли женское превосходство в обработке эмоциональной информации в натуралистическом социально-эмоциональном контексте. Оказалось, что женщины действительно могут перенимать чужие эмоциональные сигналы быстрее мужчин, как и реагировать на них.

Отличие эмоциональной составляющей

Известно, что женщины более чувствительны к мимическим эмоциям по сравнению с мужчинами. Например, они были более точны в категоризации выражений страха в тесте на восприятие эмоций на лице. На суждения женщин чаще влияли выражения лиц оппонентов. Которые те «считывали» и мгновенно перенимали. И такое поведенческое преимущество наблюдалось и в подростковом возрасте, когда девочки были более чувствительны к мимическим эмоциям, чем мальчики.

Такое женское превосходство в расшифровке чужих эмоций наблюдалось и на подсознательном уровне. Например, в эксперименте с подсознательным аффективным праймингом дамы проявляли большее аффективное возбуждение из-за счастливых лиц, чем мужчины. Точно так же ученые обнаружили, что женщины точнее, чем мужчины, распознают тонкие проявления эмоций на лице. Они определяют настроение других людей также по голосу и жестам.

Благодаря чему женщины считывают чужие эмоции?

В соответствии с поведенческими характеристиками превосходство женщин в расшифровке эмоций связано с различной нейродинамикой. Недавний метаанализ показал, что у мужчин чаще задействованы медиальная префронтальная кора, передняя часть поясной извилины, лобный полюс и таламус. В то время как женщины демонстрируют отчетливую активацию гиппокампа и некоторых областей дорсальной области.

Мужчины, как правило, задействуют механизмы, участвующие в рациональном мышлении и когнитивном контроле. В то время как женщины – миндалевидное тело, ответственное за принятие быстрой эмоциональной оценке. Что касается нейродинамики, то представительницы слабого пола выдавали значительно больше эмоций, видя испуганные лица, чем мужчины, и более быстро распознавали счастливые и грустные лица среди нейтральных.

Можно ли сказать, что женщины более эмоциональны?

Исследования, рассмотренные выше, выявили важную информацию о превосходстве женщин в обработке эмоций и чувств. Однако влияние контекстуальных факторов на обработку эмоций в значительной степени игнорировалось несмотря на то, что эти факторы оказывают большое влияние на то, как наблюдатели в конечном итоге различают выражения лица. Поэтому ученые надеются пролить свет на этот вопрос, используя дополнительные тесты.

Пока нет точного способа исследовать преимущество женщин в обработке эмоций в естественном контексте. Но уже сейчас понятно, что они гораздо более восприимчивы к чужим эмоциям в стрессовых ситуациях или тогда, когда оппонент нуждается в помощи. Доказано также, что женщины быстрее «заражаются» положительными эмоциями, чем отрицательными.


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