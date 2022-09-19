 

Мнение: Пугачевский бунт

19.09.2022, 19:15, Разное
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Алла Борисовна Пугачева попросила Минюст и её включить с список иноСтранных агентов, раз уж внесения в этот список удостоился ее муж, Максим Галкин.

«Ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком» – написала Пугачева.

Заявление Аллы Борисовны фактически обнулило компанию по дискредитации «иноагентов». Миллионы поклонников Пугачевой вполне могут задуматься: «Если уж Аллла Борисовна сама просится в иноагенты, может не такие уж это и плохие люди – иноагенты?»

Кремль, похоже, растерялся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже отказался комментировать демарш Пугачевой: «Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то», — сказал Песков.

Задумался и я. А что если пример Аллы Пугачевой подхватят пусть даже не миллионы, а хотя бы тысячи или десятки тысяч приличных людей? И тоже потребуют включить себя в список иноагентов? Мало того, что Минюст просто захлебнется в этих прошениях. Так ведь еще и может сложиться такая атмосфера, что не быть иноагентом станет уже не прилично. Возможен подобный сценарий развития событий? Почему бы и нет?

На снимке: Владимир Путин поздравляет Аллу Пугачеву с 70-летием, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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