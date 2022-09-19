Мнение: Красная линия Донецка

Красная линия в Донецке. Сегодня в результате обстрела центра города погибло 16 гражданских лиц, включая двух детей.

С моей точки зрения, лучшим ответом на этот террористический акт является продолжение стратегии “странных самообстрелов” на энергообъектах Украины. Не надо предупреждать, никого эти предупреждения не трогают, надо действовать методично, 1 самообстрел за другим. И тогда эффект от подобных “красных линий” будет совсем иным.

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