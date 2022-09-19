Мнение: О страшных потерях России — в цифрах и не только… Что обходят молчанием?

Цифры, если вдуматься, гигантские. Немудрено, что официальные источники стараются их «замолчать». Или увести в тень.

Но не только ведь в цифрах дело. Речь — ни много, ни мало, — о будущем на поколения вперёд. И не только дети, но даже внуки могут «предъявить счёт». Недаром поэт Александр Блок поставил век назад эпиграфом пророческие слова: «Юность — это возмездие!».

Но вернёмся к реалиям.

Американский Bloomberg оценил потери российского финансового сектора от уже введённых западных санкций. По данным агентства, суммарно речь идет о сотнях миллиардов долларов. Оно ссылается на некий «внутренний документ Министерства финансов», который якобы обсуждался на закрытом правительственном совещании 30 августа. Официально комментировать его российское финансовое ведомство отказалось.

Из того, что привели «Блумберги», отметим:

— «замороженные» золотовалютные резервы: из имевшихся на начало февраля 640 млрд долл. заблокированными оказались 300 млрд. По нынешнему курсу это примерно 18 трлн руб.

— не менее «замороженные» еврооблигации: их Bloomberg оценивает в 75 млрд долл. (4,5 трлн руб.).

— на попавших под #санкции депозитах российские банки потеряли еще 8+ млрд долл. или 500 млрд руб., впрочем Центробанк прежде публиковал ещё более удручающие данные: общий объем активов, попавших под санкции, он оценил в 100 млрд долл. (6 трлн руб.).

К «восполнимым», но всё равно тяжёлым потерям можно отнести снижение банковского капитала на 1,5 трлн руб. (25 млрд долл.) и падение капитализации фондового рынка (около 700 млрд долл.). Общий итог «набегает» на триллион долларов с лишним, что сопоставимо с размерами российской экономики, но простое суммирование здесь вряд ли уместно. Нельзя складывать яблоки с апельсинами. Тем не менее, финансовые потери огромны.

Но нефинансовые — ещё больше.

Речь пойдёт про «геополитику», любимого кремлёвского конька. Так вот, в этой сфере наблюдаются сдвиги поистине тектонические. Сравнимые, быть может, разве что с распадом #СССР.

Начнём с «маленького» факта, который старались не педалировать по РосТВ. Летом текущего года в Таджикистане проходили военные учения «Региональное сотрудничество 2022». Рутина? Да, но есть важный нюанс: организованы они были Центральным командованием #США, а таджики выступали в роли принимающей стороны. При этом Таджикистан и США провели пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад. До этого в республике побывал глава Центрального командования Штатов генерал Майкл Курилла, который заявил, что «Вооружённые силы Республики Таджикистан являются одними из самых сильных партнеров США в регионе», а также напомнил, что Душанбе уже получил от Вашингтона более 330 млн долл. военной помощи. Таджикский президент Эммомали Рахмон внимал всему этому не без удовольствия, но через определённое время снова заверил Москву в «вечной дружбе». Но такой ли уж вечной она будет, если самая зависимая от РФ страна региона уже откровенно посматривает на сторону?

Излишне говорить, что и #Китай не сидит сложа руки, а всё больше подгребает под себя бывшие советские республики Центральной Азии. Так, Казахстан на этой неделе фактически официально получил гарантии безопасности от самого Си Цзиньпина. Тем самым, Республика де-факто выходит из российской зоны влияния (нахождение в которой стало сопряжено с ощутимо высокими рисками), пусть даже и ценой ещё более высокой зависимости от КНР. Но Касым-Жомарт Токаев, похоже, из двух зол выбрал меньшее.

Кстати сказать, Казахстан на днях принимал Съезд мировых религий с участием самого Папы Римского — это событие громко обсуждалось практически всеми мировыми #СМИ, за исключением российских. Похоже, Республика всё более откровенно претендует на лидерство не только в Центральной Азии, но и на постсоветском пространстве в целом. И всё более уверенно занимает «историческую и географическую нишу» России — быть мостом между Востоком и Западом. Плюс к этому в стране реально работает единственный в #СНГ признанный Международный финансовый центр (Москва и здесь «провалилась»), а нужда России в казахской нефти, выступающей основой одного из вариантов «нефтяных блендов», объективно вынуждает #Кремль к сдержанности, хотя и не без попыток поторговаться.

Дальше можно заметить пунктиром. Армения сделала демарш относительно выхода из контролируемого Москвой блока ОДКБ и начала переориентацию на другие центры силы, с восторгом и обожанием принимая третью персону Америки, Нэнси Пелоси. Киргизия и Таджикистан в ходе очередного «пограничного конфликта» даже не обратились за посредничеством к РФ. Азербайджан давно уже смотрит в рот набирающей силу Турции, о Грузии можно скромно промолчать: нанесённые победоносной «Войной 08-08-08» раны заживут ещё не скоро. На западных рубежах — мягко говоря, «не дружественная» Молдова, откровенно «антироссийский анклав» © и три страны Балтии, не отличавшиеся особой любовью к русским даже во времена Союза Нерушимого, а теперь и вовсе стремящиеся от них отгородиться. Только Беларусь ещё можно назвать союзной — по вполне понятным причинам…

По большому счёту, всё влияние, которым #Россия пользовалась на постсоветском пространстве (даже и в Прибалтике, где ещё в начале века побеждали на локальных выборах «пророссийские» партии), оказалось потерянным. Причём значительная часть этих потерь пришлась на последние восемь лет, а решающая — на последние восемь месяцев. И их едва ли получится восполнить в сколько-нибудь обозримом будущем.

Ну не блестящий ли итог работы «величайшего геополитика» современности?

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