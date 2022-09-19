Мнение: Антизападная коалиция, слив НАТОвской методички и надежда США на долгие санкции

1. Венгры продолжают рубить правду-матку. Они указывают на формирование в мире большой антизападной коалиции, а также на глубокие трещины в коалиции западной (ссылка):



Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в интервью «ПолитРоссии» назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина и предрекли непредсказуемые последствия противостоянию.

16 августа Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства добавил, что их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

По мнению политических экспертов, заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.

Кевехази и Богар полагают, что современный Запад предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию, но ему противостоит коалиция, разнородная, но объединенная неприятием к американскому диктату.

«Первой серьезной проверкой прочности этой глобальной большой коалиции и ее попытки восстания станет борьба, начатая Россией», — заявили эксперты.

По их мнению, Запад перестал быть единым, в том числе формируются фундаментальные расхождения между Европой и США. Они провоцируют напряженность, которая может привести к непредсказуемым изменениям в структуре Запада.

2. Шведы слили методичку, по которой работает американская внешняя политика в 2022 году (ссылка):



На днях шведская газета Nya Dagbladet опубликовала секретный документ из заморского государства под названием США. Сам документ был предположительно подготовлен американским аналитическим агентством RAND. Данное агентство как утверждают шведы буквально «пахало в поте лица» на американское правительство в период Холодной Войны, ещё эти парни плотно связанны с Пентагоном, да и вообще RANDу уже довольно много лет, а значит на то, что они пишут в своих отчетах, стоит обратить внимание. Вот шведы и обратили, и довольно сильно озадачились. Здесь, конечно, надо оговориться, что подлинность этого документа необходимо проверять, так, как например сам RAND спешно выпустил пресс-релиз, о том, что не имеет никакого отношения к этой истории. Но мы ребята любопытные? Да? Должны хоть одним глазком взглянуть? Тем более все мы помним, как американцы спешно отрицали наличие биолабораторий на территории Украины, а потом все же их признали. Так что их отрицания тоже надо проверять. <…>

Сам документ датирован январем этого года, т.е. довольно свежая работа. А январь 2022 года, если вы еще не забыли это тот самый месяц, когда шли переговоры между Россией и США, предметом которых была Украина, а точнее её военный статус. Россия потребовала от США гарантировать нейтральный статус нашего соседа и его пожизненное отсутствие в НАТО. И чем это всё закончилось? А тем, что США сказали: нет. Вспомнили? Так вот в документе авторы заявляют, что если воздействовать на Россию через Украину, то Россия будет вынуждена начать военные действия. И тогда можно будет ввести против России давно подготовленный пакет санкций. Давно подготовленный? Ого. Интересненько. Т.е., согласно тексту этого документа американцам не нужен был мир. И не нужна им никакая Украина. У них был давно подготовленный пакет санкций, который надо было ввести против России любой ценой. И Украина могла стать прекрасным поводом. Но зачем им это? И вот тут-то самое интересное и начинается.

Авторы документа пишут, что введенный пакет санкций приведет Европейскую экономику к «неизбежному обрушению», что спровоцирует отток порядка 9 триллионов долларов из Европы в США. Это решит проблемы американской экономики и банковской системы. Да быть того не может? Разве демократии могут так друг с другом? <…>

Большая часть самого документа посвящена Германии. Авторы документа указывают на растущую от неё угрозу после выхода из Евросоюза Британии, так как Германия стала более автономной и наращивает влияние в Европейской Зоне. В содружестве с Россией Германия и Евросоюз могут стать не только экономическим, но и политическим соперником США. Единственным выходом по мнению аналитиков может стать полное разрушении всех связей с Россией и погружение таких стран как Германия и Франция в мощнейший экономический кризис. Для этого как пишет шведская газета в документе предлагается использовать «полезных идиотов в Европе». По мнению авторов документа с помощью таких «идиотов» можно добиться полного разрыва отношений между Германией и Россией и в первую очередь разрыва отношений в области энергетики. Фамилии «европейских полезных идиотов» конечно в документике не написали. Но кто-то сейчас в Берлине засмеялся.

Полный текст самой статьи шведов здесь (там и отрывочки из документа), а сам документ здесь.

А вот ссылка на другую методичку RAND – организации, известной как «теневое ЦРУ» (ссылка):

Украину используют по методичке написанной в 2019 году.

Еще в 2019 году стратегический исследовательский центр RAND разработал программу по давлению на Россию при помощи Украины, которую мы наблюдаем сейчас.

Помимо большого числа предложений, таких как принятие в НАТО Швеции и Финляндии, там сказано: «…предоставить летальное вооружение Украине, возобновить программу помощи сирийским повстанцам, поддержать усилия по смене режима в Белоруссии, использовать разногласия между Арменией и Азербайджаном, активизироваться в Центральной Азии, изолировать Приднестровье».

К сожалению, это не конспирология. В НАТО недавно подтвердили, что планы дальнейшего подступа к границам России готовились заранее (ссылка):

В НАТО официально признали, что начали планировать расширение присутствия сил альянса у границ с Россией ещё несколько лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявление выступил нидерландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет альянса. На пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО в Таллине он рассказал, что в странах, граничащих с Россией, предполагалось развернуть боевые группы бригадного уровня. В случае необходимости они могли бы трансформироваться в более крупные соединения. «Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь,» – заявил Роб Бауэр.

3. Си-Эн-Эн, главный рупор правящей сейчас в США Демократической партии, пишет, что санкции не оказали на экономику России ожидаемого эффекта. Мол, в США ожидали, что падение нашей экономики в текущем году составит 15%, однако по последним прогнозам, российский ВВП снизится лишь на 4% (ссылка).

(В действительности, по самым последним прогнозам, речь идёт уже о 2-3% (ссылка), если не меньше).

Журналисты Си-Эн-Эн фактически признают, что экономика России оказалась на удивление устойчивой и что санкции не добились заметного успеха. Опрошенные представители американских властей говорят, что в ближайшие месяцы никакого принципиального изменения ситуации не ожидается: «самые жёсткие эффекты от санкций наступят не ранее начала следующего года».

Основные надежды наших американских врагов связаны с долгосрочным кумулятивным эффектом от санкций и с тем, что им таки удастся каким-то образом ввести потолок цен на российскую нефть.

Но потолок, как уже говорилось, крайне сложно установить технически, да и на деле он просто приведёт к отказу России продавать нефть на Запад, что ещё больше усугубит энергетический кризис, прежде всего в Европе.

Что касается кумулятивного эффекта от санкций, то накапливаться особо нечему, основной удар уже нанесён. Кумуляция будет скорее в области импортозамещения и наращивания нашей торговли со странами Азии. В следующем году правительство РФ ожидает сокращение экономики России в пределах 1% с дальнейшим выходом на траекторию роста. Конечно, в нынешних условиях тяжело давать прогнозы даже на такой небольшой срок, как полтора года, но пока всё движется именно в этом направлении.