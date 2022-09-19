Сладкие напитки связали с повышенным риском развития рака

Специалистами из Соединенных Штатов Америки было проведено исследование, в ходе которого удалось выяснить, как сахаросодержащие напитки воздействуют на вероятность развития онкологии.

Эксперименты, направленные на изучение влияние этих напитков на человеческий организм начались еще в 1982 году. Более 30 лет эксперты анализировали информацию о состоянии здоровья 934 тысячи добровольцев. В ходе работы участники рассказывали о своем образе жизни и диете. К концу исследования 135 тысяч человек умерло от онкологических заболеваний.

Кроме того, ученые заметили, что у людей, которые регулярно пили сладкие напитки, был более высокий индекс массы тела и риск летального исхода от рака.