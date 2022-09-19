Дума проведет парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Подготовят слушания профильные комитеты ГД – по вопросам семьи, женщин и детей и по информационной политике, информационным технологиям и связи. Соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин.

Слушания начнутся в 10:00 29 сентября. К участию приглашены представители родительского, экспертного сообществ и конфессий, сообщает пресс-служба Госдумы.

Защиты традиционных ценностей – один из приоритетов работы депутатского корпуса в осеннюю сессию. В палату внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Дума организует публичное обсуждение соответствующих законопроектов и выйдет на их рассмотрение в осеннюю сессию, сообщал Володин.

“Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты”, – говорил председатель ГД.

Ранее Володин заявил о провале попыток навязать чуждые ценности российскому обществу. С выходом РФ из Совета Европы требования узаконить однополые браки в нашей стране ушли в прошлое, подчеркивал спикер.