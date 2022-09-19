Продолжает лезть и шлёт отчёт – Личное мнение

Виктория Боня, продолжающая восхождение на гору, внезапно рассказала, во сколько обошлось ей это приключение.

25 тысяч за участие в группе. 10 — на одежду и снаряжение. Ещё 10 на билеты. Пять — на прочие расходы. Цены Кактус-Боня озвучила в евровалюте — всего вышло 50 тысяч.



Фото: Соцсети

Откуда у Бони 50 тысяч на ветер? А вот и главный ответ: спасибо мужчине!

Не знаю, что за мужчина такой дал Боне 3 миллиона, но парень явно знает, как сделать приятное женщине.

Люблю — вопит Боня, получив подарок. И три смайлика ставит — поцелуйчик, сердечки.

Прекрасно, наверное, иметь рядом женщину, которая грезит путешествием в Гималаи. Не новую машинку, не серьги просит, а настоящее приключение. Опасное, трудное, в котором у Бони всё отекло.

Очень жаль, что Виктория так и не покажет нам такого замечательного мужчину. Многие ведь даже думают, что его нет. Мужчина, между тем, заслуживает известности — надо же, Боню отправил в гору, вот так придумал!

Предположу, что романтичный мужчина теперь скучает без Бони. Горюет, плачет, но вместе с тем и гордится тем, что его избранница лезет вверх.

Из всех известных мужчин такое мог бы провернуть только Рустик Солнцев. Может быть, Боня тайно встречается именно с ним?

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