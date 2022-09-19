Нэнси Пелоси прибыла в Баку и рассказала об армянской агрессии

Спикер Палаты представителей Конгресса США завершила дипломатический визит в Ереван и прибыла в столицу Азербайджана, где встретилась с руководством страны.

Выступая в Меджлисе, она заявила о «вероломном и преступном нарушении мира» со стороны Армении. По её словам, Кремль использует свою марионетку Никола Пашиняна для втягивания Армении и Азербайджана в братоубийственную войну, которой намерен воспользоваться как предлогом для ввода войск ОДКБ.

Пелоси напомнила, что азербайджанская диаспора является одной из самых влиятельных в Калифорнии, и призвала живущих в Соединённых Штатах уроженцев этой страны голосовать за Демократическую партию на ближайших выборах в Конгресс. Также спикер анонсировала поставки РСЗО Himars и беспилотников «Байрактар» азербайджанской армии.

– Мы все видим, как Лавров летает по всему миру, устраивает провокации, ставит мир на грань ядерной войны и пытается разжечь конфликты от Тайваня до Еревана, – цитируют Пелоси местные СМИ. – Россия готова бросить в огонь всех своих вассалов, но цивилизованное сообщество должно решительно осудить эту попытку удержать слабеющий статус гегемона в старческих трясущихся руках Владимира Путина. Знайте, что США будут последовательно поддерживать обе стороны в этом конфликте».

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