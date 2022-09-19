Жидков провел совместные выходные с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц и их дочерью

Иван Жидков воссоединился с Татьяной Арнтгольц на дне рождении у дочери Марии. Пользователи сети отметили, что актер расцвел рядом с бывшей супругой.

Стало известно, что Иван Жидков променял выходные со своей новой девушкой на времяпровождение с Татьяной Анртгольц и их общей дочерью Марией. На семейном торжестве актер не отводил взгляда от бывшей возлюбленной, а подписчики отметили, что он был слишком довольный и постоянно улыбался.

Как известно, у Ивана Жидкова было немало романов. Помимо Марии у актера есть сын Степан от модели Лилии Соловьевой, с которой они также разошлись после длительных отношений. Не так давно выяснилось, что Иван Жидков обзавелся новой девушкой, которая очень похожа на его бывшую супругу Татьяну Арнтгольц.

Недавно Иван Жидков поделился снимками со своей новой девушкой. Подписчики актера не перестают шутить о том, что актер специально нашел избранницу с такой внешностью, чтобы не забывать бывшую супругу.