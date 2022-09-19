 

Жидков провел совместные выходные с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц и их дочерью

19.09.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иван Жидков воссоединился с Татьяной Арнтгольц на дне рождении у дочери Марии. Пользователи сети отметили, что актер расцвел рядом с бывшей супругой.
Стало известно, что Иван Жидков променял выходные со своей новой девушкой на времяпровождение с Татьяной Анртгольц и их общей дочерью Марией. На семейном торжестве актер не отводил взгляда от бывшей возлюбленной, а подписчики отметили, что он был слишком довольный и постоянно улыбался.

Как известно, у Ивана Жидкова было немало романов. Помимо Марии у актера есть сын Степан от модели Лилии Соловьевой, с которой они также разошлись после длительных отношений. Не так давно выяснилось, что Иван Жидков обзавелся новой девушкой, которая очень похожа на его бывшую супругу Татьяну Арнтгольц.

Недавно Иван Жидков поделился снимками со своей новой девушкой. Подписчики актера не перестают шутить о том, что актер специально нашел избранницу с такой внешностью, чтобы не забывать бывшую супругу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06.21 / “Встречались мы не очень долго”: роман Александра Носика с Анастасией Крайновой негативно отразился на карьере актера

18.01.22 / Джастин и Хейли Бибер отреагировали на слухи о разводе

15.04.22 / Объявлено о новых правилах управления коттеджными поселками в России

14.06.22 / Мнение: Роботы-спамеры, или готовая «палка» для ФАС

11.06.21 / Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс впервые вышли в свет как пара

10.06.21 / Ольга Бузова удостоена звания заслуженной артистки ДНР

25.05.21 / Термины данных Google теперь находятся под прицелом конкурентов в Германии

08.08.20 / Мнение: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

13.07.22 / Министерство иностранных дел: Проблем с оформлением банковских карт для россиян в странах СНГ нет

19.05.21 / «Лаборатория Касперского» заявила о массовом воровстве троянских коней цыганскими хакерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика