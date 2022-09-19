В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

В этом году осень в российскую столицу пришла ровно по

расписанию. С началом сентября началось и похолодание. Благо, власти Москвы

заранее подготовились к отопительному сезону, поэтому уже на второй неделе

месяца тепло пошло по трубам. Изначально отоплением обеспечили социальные

учреждения города, а в минувшее воскресенье, 18 сентября, – жилые дома.

Параллельно с началом отопительного сезона в Москве запустили

горячую линию по соответствующим вопроса. Теперь жители столицы могут позвонить

в Общегородской контакт-центр, чтобы уточнить необходимую информацию и оставить

заявки о неполадках. Телефон для связи: +7 800 100-23-29.

Горячая линия будет функционировать в период включения

теплоснабжения. Позвонить туда можно, например, если трубы в квартире остались

холодными или батареи недостаточно прогрелись. Также по телефону можно сообщить

об авариях, поломках и протечках в системе. Однако оставить заявку о неполадках

можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла

в Москве.

Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, по указанию

мэра Москвы Сергея Собянина отопительный сезон в городе стартовал в полном

объеме. Он также подчеркнул, что на всех городских объектах отопление включат в

течение пяти дней.

“В связи с понижением среднесуточной температуры наружного

воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу

систем теплоснабжения на зимний режим работы”, – отметил Петр Бирюков.

Чиновник также добавил, что школы, детские сады, больницы и

поликлиники уже получили тепло. На данный момент продолжается подача

теплоносителя в жилые дома и офисные центры. На заключительном этапе

обслуживания – предприятия торговли и промышленности.

По словам заместителя градоначальника, все работы проходят в

штатном режиме, однако аварийные службы находятся в полной готовности.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий добавил, что через

горячую линию москвичи смогут уточнить, когда в их дом придет тепло.

“В этот период обычно возрастает число звонков на линию

единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с

отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит

распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора”, –

подчеркнул он.