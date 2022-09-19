 

На ВДНХ вскоре откроются отреставрированные павильоны

19.09.2022, 17:05, Разное
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Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для
сохранения и восстановления исторического наследия. Сегодня город может
похвастаться богатейшим собранием памятников истории и культуры, привлекающих
внимание туристов со всего мира. И особняком в этом деле стоит, конечно же,
ВДНХ.

Там продолжаются работы по реставрации павильонов, посвященных
бывшим республикам СССР. Четыре из них уже открыты, а в скором времени гости
ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии, где
будут проходить выставки произведений искусства, концерты и ярмарки.

Как отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров,
национальные павильоны могут сыграть значимую роль в развитии городской сферы
туризма.

“Являясь одной из главных туристических
достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма.
Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня эти
пространства дают возможность посетителям совершить своеобразные
мини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой”, –
подчеркнул он.

Изначально павильоны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
были разделены по территориальному признаку. В 1939 году посетители могли
познакомиться с лучшими достижениями аграриев и животноводов со всей страны. В
1960-х годах прошла реконструкция. Павильоны поделили по тематическому признаку
– они стали более технологичными, однако при этом утратили уникальный колорит.

Вернуться к первоначальному варианту было решено в начале 2000-х
годов, тогда же встал вопрос о реставрации давно обветшалых конструкций. За
неимением финансовых резервов власти предложили республикам СНГ взять павильоны
в долгосрочную аренду с целью реставрации и открытия национальных выставок.
Однако реализовать жту идею смогли лишь Армения, Киргизия и Белоруссия.

Масштабное обновление началось в 2014 году. Под руководством
специалистов столичного департамента культурного наследия стартовали работы не
только по техническому, но и научному восстановлению строений. Исторические
здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов
культурного наследия федерального значения.

Тогда же на ВДНХ появились обновленные павильоны, посвященные
национальным республикам. А вскоре после реставрации здесь откроются павильоны
Киргизии, Узбекистана и Абхазии.


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