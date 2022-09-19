На ВДНХ вскоре откроются отреставрированные павильоны

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для

сохранения и восстановления исторического наследия. Сегодня город может

похвастаться богатейшим собранием памятников истории и культуры, привлекающих

внимание туристов со всего мира. И особняком в этом деле стоит, конечно же,

ВДНХ.

Там продолжаются работы по реставрации павильонов, посвященных

бывшим республикам СССР. Четыре из них уже открыты, а в скором времени гости

ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии, где

будут проходить выставки произведений искусства, концерты и ярмарки.

Как отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров,

национальные павильоны могут сыграть значимую роль в развитии городской сферы

туризма.

“Являясь одной из главных туристических

достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма.

Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня эти

пространства дают возможность посетителям совершить своеобразные

мини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой”, –

подчеркнул он.

Изначально павильоны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

были разделены по территориальному признаку. В 1939 году посетители могли

познакомиться с лучшими достижениями аграриев и животноводов со всей страны. В

1960-х годах прошла реконструкция. Павильоны поделили по тематическому признаку

– они стали более технологичными, однако при этом утратили уникальный колорит.

Вернуться к первоначальному варианту было решено в начале 2000-х

годов, тогда же встал вопрос о реставрации давно обветшалых конструкций. За

неимением финансовых резервов власти предложили республикам СНГ взять павильоны

в долгосрочную аренду с целью реставрации и открытия национальных выставок.

Однако реализовать жту идею смогли лишь Армения, Киргизия и Белоруссия.

Масштабное обновление началось в 2014 году. Под руководством

специалистов столичного департамента культурного наследия стартовали работы не

только по техническому, но и научному восстановлению строений. Исторические

здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов

культурного наследия федерального значения.

Тогда же на ВДНХ появились обновленные павильоны, посвященные

национальным республикам. А вскоре после реставрации здесь откроются павильоны

Киргизии, Узбекистана и Абхазии.