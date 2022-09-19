Брюки с эластичной талией или куртка-оверсайз: как выглядеть стильно, когда вес нестабилен

По ряду причин у женщин чаще наблюдаются колебания веса, нежели у мужчин. Чтобы не испытывать дискомфорта при наличии данной проблемы, важно правильно подобрать гардероб. Вот какими изделиями рекомендуется его пополнить.

Юбка стрейч

Когда будете подбирать юбку-карандаш, обращайте внимание на материал. При нестабильном весе лучше отдавать предпочтение изделию из эластичной ткани стрейч. Тогда вам будет максимально комфортно в такой одежде, не стесняющей движений и не «трещащей» по швам.

Комбинируйте юбку-карандаш с рубашками на пуговицах, с блузами, со свитерами для работы и офиса. Для создания лука в повседневном стиле можете сочетать юбку с худи.

Трикотажное платье

Как и юбка стрейч, трикотажное платье не стесняет движений. Оно смотрится женственно и элегантно, прекрасно вписывается как в деловой, так и в повседневный образ. Для офиса сочетайте такую вещь с пиджаком, блейзером.

Для образа в уличном стиле можете скомбинировать трикотажное платье с курткой из денима. Если платье короткое, можно надеть удлиненный кардиган.

Брюки с эластичной талией

Сейчас в моду вошли штаны с эластичной талией – те, которые на веревке или на резинке. Благодаря этому вы можете регулировать изделие по фигуре. Даже если талия расширилась после плотного обеда, такие брюки не будут стеснять движений. В отличие от тесных джинсов, например, где ощущается каждый лишний сантиметр в талии или в боках.

Брюки с эластичной талией гармонично смотрятся с любых верхом. Главное, чтобы одежда была в одном стиле. Например, если у вас более классические брюки для работы и офиса, тогда сочетайте их с блузами и рубашками, с элегантными туфлями на каблуках. Если же штаны в спортивном стиле, то в качестве верха подойдут свитера, толстовки с капюшоном и без, футболки и т. д.

Куртка оверсайз

При нестабильном весе наиболее проблемными зонами являются бедра, бока, талия. В данном случае можно скрыть эти места с помощью удлиненного верха. Например, куртки, пиджака оверсайз. Это те вещи, которые позволяют выглядеть стройнее, чем вы есть на самом деле.

Плюс ко всему они отличаются своей универсальностью. Куртки оверсайз подходят и для офиса, и для создания луков в уличном стиле. В качестве низа можно использовать любые юбки и брюки, а также джинсы. В наряде с наличием куртки оверсайз вы будете чувствовать себя более уверенно.

Для создания неформального лука сочетайте куртки оверсайз и брюки/юбку с обувью в спортивном стиле: кроссовками, кедами. Также рассмотрите вариант лоферов на осень.