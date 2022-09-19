 

Песни помогут не переедать: Ученые назвали композиции для похудения

19.09.2022, 15:55, Разное
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Британские исследователи исследовали влияние музыки на организм человека. Команда психологов назвала песни, которые помогут не переедать и быстрее похудеть.
Специалисты, представляющие Университет Де Монфор, провели исследование с использованием опросника. В эксперименте принимали участие свыше сотни женщин, которые рассказали о своих музыкальных предпочтениях. Экспертов в первую очередь интересовал вопрос связи популярных песен, прослушиваемых участницами опыта, и перееданием из-за каких-либо стрессовых ситуаций.

Как оказалось, существует целый ряд песен, обладающих подобным эффектом снижения напряжения. Это приводит к тому, что представительницы прекрасного пола уменьшают порции своей пищи, что помогает в процессе похудения. В список, составленный в ходе изучения, попали множество хитов всемирно известных исполнителей. Во время научного доклада на Британском фестивале науки эксперты института назвали главную черту шлягеров, которые полезно слушать лицам, желающим улучшить свою фигуру. Это, как ни парадоксально, композиции, вызывающие грусть или даже гнев.

Так, в три раза меньше вредной для здоровья и метаболизма пищи, дамы съедали при прослушивании успокаивающих мелодичных треков, например, «Lay Me Down» Сэма Смита и «Fix You» группы Coldplay. Ученые сравнили полученный эффект с выбросом таких гормонов счастья, как серотонин и дофамин. А хиты «Mockingbird» Эминема, «In The End» группы Linkin Park и «Back To Black» умершей в в 2011 году Эми Уайнхаус и вовсе уменьшали количество съедаемых чипсов, шоколада и других сладостей вдвое.


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