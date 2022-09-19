 

“Великая певица”: униженная Долиной Валя Карнавал удостоена высокой награды

19.09.2022, 14:20, Разное
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Вышедшая из “Тик-Тока” певица Валентина Карнаухова, более известная как Валя Карнавал или Karna.val, прославилась на всю страну после выпуска очередного шоу “Музыкалити”, в съемках которого приняла участие не только любимица молодежи, но и народная артистка России Лариса Долина. Тогда обладательница орден Почета отчитала юную певицу за отсутствие вокальных данных и непрофессионализм. В общем, просто унизила.

С ней, очевидно, не согласен музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. В недавнем интервью Яне Чуриковой он заявил: “Валя Карнавал, я считаю, великая певица”. Оценить вокальные данные по достоинству он успел, когда девушка еще не достигла такой популярности.

После того, как Карнавал показала на студии все, на что способна, Матвиенко так и не связался с ней для сотрудничества из-за занятости, о чем сейчас очень жалеет. Сейчас Валя может похвастаться большой популярностью, но профессионалы ее хвалят редко. Поэтому слова Матвиенко являются для молодой певицы высокой наградой.

На данный момент в репертуаре Вали Карнавал порядка 10 оригинальный песен. Самой популярной композицией певицы является трек “Психушка”. Клип на эту песню собрал свыше 38 миллионов просмотров на “Ютуб”.


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