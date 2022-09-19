Вручение Алле Пугачёвой удостоверения иноагента пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце

Стартовала продажа билетов на церемонию вручения удостоверения иностранного агента советской эстрадной диве Алле Пугачёвой, которая пройдёт 10 октября в Государственном Кремлёвском Дворце.

На торжественное мероприятие будут приглашены деятели культуры и науки, члены Совфеда, религиозные лидеры, иностранные дипломаты.

Для простых россиян начальная стоимость билета в партер составит от 120 тысяч рублей, а с балкона можно будет насладиться действом всего за 82 тысячи. Источник в Кремле подтвердил, что роль конферансье на мероприятии исполнит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а в промежутках между отделениями гостям будут предложены прохладительные напитки, санкционные продукты и другие деликатесы.

В праздничном гала-концерте «Алла, прощай!», приуроченному к мероприятию, примут участие такие звёзды российской эстрады, как Монеточка, группа Little Big и малый состав симфонического оркестра ВС РФ им. Александрова. В финале мероприятия памятный знак иноагента Алле Борисовне вручит лично президент Владимир Путин. Если он не сможет лично посетить концерт, будет зачитана его телеграмма или состоится видеомост.

– Это будет шоу столетия. Приглашено огромное количество артистов, заказаны лучшие повара, зал сейчас день и ночь украшают и готовят, – поделилась министр культуры Ольга Любимова. – Народ со слезами на глазах будет провожать в мир иноагентов свою любимую певицу, чьи песни не переставая звучали изо всех радиол с 1970-х. Советую покупать билеты уже сейчас, потом они будут дороже.

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