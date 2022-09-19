Самая модная и необычная прическа этой осени: как носить стрижку “медуза” (идеи с фото)

«Волчья стрижка», «осьминог», «бабочка» и прочие оригинальные модели причесок в последнее время стали очень популярными. Очередным трендом стала стрижка «медуза», которая пришла к нам из Японии и является одновременно длинной и короткой, что делает ее максимально экстравагантной. Поговорим о ней более подробно, чтобы окончательно определиться с выбором.

Концепция

Как уже было сказано, стрижка появилась в Японии, и об этом свидетельствует ее схожесть с «химэ», которую еще называют прической японских принцесс. В ней, по сути, сочетается две концепции, поскольку она является длинной и короткой одновременно. Верхняя часть закругленная и относительно короткая, может быть в виде каре, короткого боба или чаши, а нижняя – длинная, напоминающая щупальца медузы (именно на этом был основан выбор названия).

Преимущества

Главным плюсом стрижки является ее оригинальность, неординарность и креативность. Не так много стрижек, которые фактически содержали две модели в одной, поэтому она однозначно привлечет к себе внимание и поможет выглядеть ярче.

Вторым плюсом является то, что такая прическа удовлетворяет всех тех, кто не может решиться на кардинальные перемены в плане своего имиджа и не приемлет какую-то из двух крайностей в пользу большой или маленькой длины. В «медузе» присутствует два уровня, поэтому можно оставаться приверженкой короткой стрижки и в то же время не прощаться с длинными прядями внизу.

Еще одним непременным плюсом является то, что “медузу” можно легко сделать практически за несколько минут. Обратитесь к мастеру по наращиванию волос, который добавит вам несколько длинных прядей, и ваша прическа одновременно превратиться в трендовую (не придется долго отращивать волосы, после чего с болью расставаться с их значительной частью).

Есть также положительный момент в том, что вы можете сами выбирать длину верха и низа. Достаточно их небольшого различия, чтобы прическа обрела модную и актуальную в данном сезоне форму, кардинально отличающую ее от других моделей.

Преимуществом является и то, что окрашивание волос при такой прическе выглядит более чем экстравагантно. Вы можете окрасить ее частично в те цвета, которые вам больше всего импонируют. Нет ни одной стрижки, которая смотрелась бы так смело при удачно выбранных оттенках. Вы однозначно привлечете к себе внимание, поэтому если это является вашей целью, смело делайте выбор в пользу «медузы».

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Минусы

Некоторые люди считают такую форму нелепой, однако этот, как и все остальные минусы, можно считать относительным. Если вы предпочитаете яркий и неординарный образ и видите красоту и эстетику в необычности и креативности, эта прическа для вас.

Вторым минусом может стать необходимость постоянно поддерживать форму прически. Вам нужно регулярно посещать мастера, который будет корректировать ее. В домашних условиях это сделать можно, но не очень просто. Однако при наличии необходимых навыков все-таки реально.

Кому подойдет

Как уже было сказано, прическа больше всего подойдет очень ярким и экспрессивным личностям, которые не боятся привлекать к себе внимание. Также она подойдет тем, кто никак не может определиться с длиной. Прическа с длинными волосами кажется несколько устаревшей и требующей повышенного ухода, короткие также не совсем устраивают, а здесь есть возможность сочетать два в одном, что позволяет найти выход из положения.

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«Медуза» способна корректировать форму лица, например, прятать скулы и пухлые щечки, отвлечь внимание от двойного подбородка и пр. Обладательницы круглой и квадратной, а также сердцевидной формы могут воспользоваться возможностью приблизить свою форму к идеальной овальной. Утонченное лицо при правильном выборе формы верха также поможет визуально сделать его более округлым.

Как ухаживать

С этим нет никаких проблем. Форма настолько оригинальна и устойчива, что вы можете практически ничего не делать. Если у вас умеренно вьющиеся волосы и сами ложатся на свои места, достаточно просто помыть голову и высушить локоны. То же самое можно сделать и при прямых от природы волосах. Если же вы хотите сделать оригинальную укладку, поступайте так, как нужно при укладывании короткого боба или каре.

То есть, используйте фен с брашингом или диффузором, плойку или утюжок, чтобы поместить каждую прядь на свое место и сделать изгиб в нужную сторону. Нижние пряди можно распрямить или завить, это зависит от вашего вкуса и выбора модели. Для лучшей фиксации перед укладкой можно нанеси немного стайлингового средства.

Вместо заключения

Идеи прически «медуза» отличаются яркостью и стильностью. Стрижку можно сделать в салоне или самостоятельно, освоив азы нужной техники. Она имеет множество преимуществ и является одной из самых модных в этом сезоне. Остановите свой выбор на этой модели, и вы однозначно станете одной из самых ярких, стильных и привлекательных представительниц прекрасного пола, которые знают толк в моде и обладают очень тонким вкусом.